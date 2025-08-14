Esplora tutte le offerte Sky
Juventus, per Miretti lesione muscolare alla coscia: tra 10 giorni nuovi controlli

Gli esami strumentali del classe 2003, in seguito al problema muscolare rimediato nell'amichevole Juventus-Next Gen, hanno accertato la lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni

JUVE, SI AVVICINA IL RITORNO DI KOLO MUANI

Infortunio per Fabio Miretti. Dopo aver rimediato un problema muscolare durante l’amichevole Juventus-Next Gen, il classe 2003 è stato sottoposto nella giornata di giovedì 14 agosto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. "Gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra - si legge nel comunicato del club bianconero -. Nuovi controlli verranno effettuati tra 10-15 giorni per definire con precisione i tempi di recupero.

Il Napoli monitora il giocatore

Il Napoli è ancora alla ricerca di un riforzo a centrocampo e i nomi sono due nella lista di Manna: Musah e Miretti. Se il giocatore del Milan dovesse andare al Nottingham Forest, il club azzurro andrebbe a puntare su classe 2003, per cui è stata fatta un'offerta da 14 milioni di euro.

