La Roma avanza con decisione per Sancho e Bailey

Roma su Sancho e Bailey, il club giallorosso avanza: le ultime novità di calciomercato

Calciomercato

Nonostante il no all'Inter per la cessione di Koné, la Roma continua a lavorare sul mercato in entrata e avanza per Sancho e Bailey. Per l'esterno inglese del Manchester United si cerca l'intesa sull'ingaggio mentre per l'attaccante giamaicano si lavora per un prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa

Gian Piero Gasperini vuole avere degli esterni d'attacco più offensivi, che possano garantire un maggior numero di gol. Per questo il club giallorosso avanza per Sancho e Bailey, a prescindere dallo stop nella trattativa con l'Inter per Koné. Per l'esterno giamaicano dell'Aston Villa la Roma lavora per un prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe al club di avere un impatto minore sul bilancio.

La Roma chiude all'Inter: ha deciso di tenere Koné

Le novità su Sancho

Per l'esterno inglese del Manchester United, la Roma continua a cercare l'accordo tra le parti. Gasperini vuole il giocatore e i contatti con il suo entourage sono stati positivi. Si lavora alla ricerca dell'intesa sull'ingaggio: i giallorossi vogliono strutturare l'operazione come un prestito con obbligo di riscatto facile da raggiungere a 23 milioni di euro.

 

