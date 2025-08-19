Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 27 agosto in seguito ad alcune "frasi irriguardose" rivolte all'arbitro dopo la gara di Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella

Squalifica fino al prossimo 27 agosto per il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in seguito ad alcune frasi rivolte all'arbitro al termine della partita di Coppa Italia tra Cagliari e Virtus Entella vinta dai rossoblù ai calci di rigore dello scorso 16 agosto. Giulini "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose", così si legge nel comunicato.