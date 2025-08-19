Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Cagliari, il presidente Giulini squalificato fino al 27 agosto

Serie A

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 27 agosto in seguito ad alcune "frasi irriguardose" rivolte all'arbitro dopo la gara di Coppa Italia Cagliari-Virtus Entella

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI

Squalifica fino al prossimo 27 agosto per il presidente del Cagliari Tommaso Giulini in seguito ad alcune frasi rivolte all'arbitro al termine della partita di Coppa Italia tra Cagliari e Virtus Entella vinta dai rossoblù ai calci di rigore dello scorso 16 agosto. Giulini "al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l'ingresso del loro spogliatoio, ha rivolto all'arbitro reiterate espressioni irriguardose", così si legge nel comunicato.

Serie A: Altre Notizie

Cagliari, Giulini squalificato fino al 27 agosto

Serie A

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è stato squalificato dal giudice sportivo fino al 27...

Parma, rottura del legamento crociato per Frigan

Serie A

Brutte notizie per il Parma: il nuovo acquisto Matija Frigan si è infortunato gravemente al...

Taremi, lavoro di riatletizzazione ad Appiano

inter

L'attaccante iraniano - che non rientra nel progetto della nuova Inter allenata da Cristian Chivu...

Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio

milan

Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina...

Lukaku, lesione alla coscia: lungo stop

napoli

Lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L'attaccante, infortunatosi durante...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE