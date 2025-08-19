Dove vedere Inter-Torino in tv

I numeri di Inter e Torino

L’Inter debutterà in campionato con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 2016, quando alla guida dei nerazzurri c’era Frank de Boer; tuttavia, i nerazzurri non vincono il primo match stagionale in Serie A sotto la guida tecnica di un coach non italiano dal 2003 con Héctor Cúper (2-0 interno contro il Modena) e hanno registrato tre pareggi (due con José Mourinho e uno con Rafael Benítez) e un sconfitta (con de Boer) nelle ultime quattro gare di questo tipo. Questa sarà la sesta volta in cui Inter e Torino si affronteranno in occasione del loro esordio stagionale in Serie A; nei cinque precedenti, i nerazzurri sono sempre rimasti imbattuti (3V, 2N) e i granata non sono mai riusciti a segnare in queste sfide (parziale di 4-0 complessivo per la formazione lombarda). Dopo una serie di cinque vittorie di fila all’esordio stagionale in campionato, l’Inter ha pareggiato l’ultima prima gara giocata in una singola edizione di Serie A e non registra almeno due pari di fila in questo tipo di match dal periodo tra agosto 2007 e agosto 2010 (quattro in quel caso). Il Torino ha pareggiato entrambi gli ultimi due esordi stagionali in Serie A (0-0 contro il Cagliari nel 2023/24 e 2-2 contro il Milan nel 2024/25); soltanto una volta i granata hanno impattato più gare di fila al debutto in un singolo torneo della competizione: tre, tra settembre 1955 e settembre 1957. L’Inter è rimasta imbattuta in ciascuna delle ultime 12 gare disputate contro il Torino in Serie A (11V, 1N), registrando sei successi negli ultimi sei confronti diretti contro i granata nel torneo (parziale complessivo di 12-2); solo una volta nella sua storia il Biscione ha vinto più match di fila contro il Toro in massima serie, tra settembre 2002 e settembre 2008 (sette in quel caso). Il Torino non vince da 18 partite consecutive giocate al Meazza in Serie A (5N, 13P - ultimo successo il 3 aprile 2016, per 2-1 proprio contro l’Inter). Tra le squadre che prenderanno parte al massimo campionato italiano 2025/26, solo due hanno una serie aperta più lunga di gare senza successo in questo stadio: il Lecce (23) e l’Hellas Verona (67). Inter e Torino sono due delle quattro squadre che hanno mandato a bersaglio più centrocampisti differenti nella Serie A 2024/25: sette entrambe, al pari di Atalanta e Fiorentina. Nessuna squadra ha segnato più reti dell’Inter a seguito di recuperi offensivi (avvenuti al massimo a 40 metri dalla porta avversaria) nella Serie A 2024/25: sei, al pari di Napoli e Como. Dall’altra parte, solo il Monza ha realizzato meno gol (zero) del Torino (uno) da queste situazioni di gioco nello scorso campionato. Marcus Thuram ha realizzato quattro gol contro il Torino in Serie A, almeno il doppio che contro qualsiasi altra squadra nel torneo (inclusa la sua unica tripletta in carriera nei maggiori cinque campionati europei, il 5 ottobre 2024). Nel 2024/25 il francese ha stabilito il suo record di marcatura in una singola stagione in carriera nei Big-5 campionati europei: 14 reti. Con due gol e tre assist segnati nella Serie A 2024/25, Tino Anjorin (classe 2001) è stato il secondo centrocampista straniero più giovane a prendere parte ad almeno cinque reti nella passata stagione del massimo campionato italiano, dietro solo a Nico Paz (14, classe 2004).