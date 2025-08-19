Dove vedere Juve-Parma in tv

La partita tra Juventus e Parma , valida per la 1^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 24 agosto alle 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche su DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Juventus e Parma

La Juventus prenderà parte a un campionato di Serie A a girone unico per la 93ª volta nella propria storia: meno solo delle partecipazioni dell’Inter (94) nella competizione – 93 tornei anche per la Roma. Quella bianconera è la squadra che ha vinto più volte il match d’esordio stagionale in massima serie: 61 successi (24N, 7P), almeno nove in più rispetto a qualsiasi altra squadra (52 il Milan). Il Parma prenderà parte un campionato di Serie A per due stagioni di fila per la prima volta dal periodo tra il 2019/20 e il 2020/21; anche in quel caso in una delle due partite d’esordio nel torneo affrontò proprio la Juventus (il 24 agosto 2019, con i gialloblù sconfitti per 0-1). Questa sarà la quinta volta in cui Juventus e Parma si affronteranno nel match di esordio stagionale in Serie A; i bianconeri hanno vinto finora tutti i quattro precedenti con un punteggio complessivo di 9-2. La Vecchia Signora diventerà così la squadra più affrontata dai gialloblù alla prima sfida stagionale di un torneo del massimo campionato (quattro confronti anche contro l’Udinese). La Juventus inizierà un campionato di Serie A con un allenatore straniero in panchina per la prima volta dal 1973/74, quando alla guida dei bianconeri c’era il ceco Cestmir Vycpalek. In quell’occasione, i bianconeri conquistarono un successo nel match d’esordio stagionale, battendo il Foggia per 2-1 davanti al proprio pubblico. Carlos Cuesta sarà il primo coach straniero ad allenare il Parma in occasione del debutto stagionale degli emiliani in Serie A. Inoltre, all’età di 30 anni e 26 giorni, il classe 1995 diventerà il terzo primo allenatore più giovane ad esordire nel massimo campionato italiano, dopo Leopoldo Conti (29 anni e 267 giorni il 4 gennaio 1931, alla guida della Pro Patria contro il Milan) ed Elio Loschi (27 anni e 113 giorni il 29 novembre 1936, con la Triestina contro la Fiorentina). Dopo essere rimasto imbattuto in entrambi i confronti contro la Juventus nella Serie A 2024/25 (1V, 1N), il Parma potrebbe evitare la sconfitta per il terzo match di fila contro i bianconeri nel massimo campionato per la prima volta dal periodo tra maggio 2010 e maggio 2011 (3V). Si affrontano le due squadre che hanno registrato l’età media più bassa tra titolari e subentrati nella scorsa stagione di Serie A: 24 anni e 288 giorni la Juventus, 24 anni e 98 giorni il Parma. Da un lato, solo il Milan ha tentato più conclusioni (50) al termine di un contropiede rispetto al Parma (46) nella scorsa Serie A. Dall’altro, la Juventus è stata la squadra che ha segnato più gol in ripartenza nell’ultimo campionato: 11 – meno solo di Liverpool (14) ed Eintracht Francoforte (12), considerando i cinque maggiori campionati europei 2024/25. Jonathan David ha sempre segnato almeno 15 gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Ligue 1: 15 nel 2021/22, 24 nel 2022/23, 19 nel 2023/24 e 16 nel 2024/25. Solo altri cinque giocatori sono riusciti a realizzare altrettante o più reti in ciascuna delle ultime quattro stagioni nei cinque grandi campionati europei: Erling Haaland (107 gol totali nel periodo), Harry Kane (109), Robert Lewandowski (104), Kylian Mbappé (115) e Mohamed Salah (89). Enrico Delprato ha segnato quattro gol nella Serie A 2024/25; solo un difensore italiano ha fatto meglio in un singolo campionato del massimo torneo vestendo la maglia del Parma: Cristian Zaccardo nel 2009/10 (cinque reti). Una delle marcature del classe 1999 nella scorsa competizione è arrivata proprio all’Allianz Stadium contro la Juventus (2-2 il punteggio finale di quel match) dopo appena tre minuti, ed è stato il secondo gol più veloce della storia degli emiliani contro i bianconeri in Serie A (dietro solo alla rete al 2' di Enrico Chiesa in Parma-Juventus del 5 gennaio 1997).