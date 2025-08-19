Brutte notizie per il Parma: il nuovo acquisto Matija Frigan si è infortunato gravemente al ginocchio durante un allenamento. Il club ha comunicato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro per il giocatore. Sarà dunque lunghissimo lo stop per Frigan che era appena arrivato al Parma

Grave infortunio per il neo acquisto del Parma Matija Frigan. Il giocatore si è fatto male al ginocchio in allenamento e gli esami hanno evidenziato la rottura del crociato. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club gialloblù ha comunicato l'infortunio dell'attaccante: "A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per Matija Frigan è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra, lo staff tecnico e tutto il Parma Calcio augurano a Matija di tornare più forte di prima in campo! Forza Matija, siamo con te!".