Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parma, rottura del legamento crociato per Frigan

Serie A

Brutte notizie per il Parma: il nuovo acquisto Matija Frigan si è infortunato gravemente al ginocchio durante un allenamento. Il club ha comunicato la rottura del legamento crociato anteriore sinistro per il giocatore. Sarà dunque lunghissimo lo stop per Frigan che era appena arrivato al Parma

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 1^ GIORNATA

Grave infortunio per il neo acquisto del Parma Matija Frigan. Il giocatore si è fatto male al ginocchio in allenamento e gli esami hanno evidenziato la rottura del crociato. Con una nota ufficiale sul proprio sito, il club gialloblù ha comunicato l'infortunio dell'attaccante: "A seguito degli esami strumentali, eseguiti nel pomeriggio, per Matija Frigan è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. La squadra, lo staff tecnico e tutto il Parma Calcio augurano a Matija di tornare più forte di prima in campo! Forza Matija, siamo con te!".

Serie A: Altre Notizie

Parma, rottura del legamento crociato per Frigan

Serie A

Brutte notizie per il Parma: il nuovo acquisto Matija Frigan si è infortunato gravemente al...

Taremi, lavoro di riatletizzazione ad Appiano

inter

L'attaccante iraniano - che non rientra nel progetto della nuova Inter allenata da Cristian Chivu...

Leao salta la Cremonese: elongazione al polpaccio

milan

Il calciatore portoghese, uscito al 17' del match di Coppa Italia contro il Bari, martedì mattina...

Lukaku, lesione alla coscia: lungo stop

napoli

Lesione di alto grado al retto femorale per Romelu Lukaku. L'attaccante, infortunatosi durante...

Modric, il boato di San Siro alla presentazione

MILAN

Prima della partita di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro sono stati presentati i nuovi...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE