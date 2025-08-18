Introduzione

Il calcio estivo sta per finire, la data di inizio campionato si avvicina sempre più. E gli allenatori devono già fare i conti con gli infortunati. Il Napoli attende il responso sull'infortunio muscolare di Lukaku, che sembra serio: l'attaccante sicuramente salterà la prima giornata. Il Milan invece aspetta di capire l'entità del problema al polpaccio di Leao, costretto al cambio dopo il gol realizzato in Coppa Italia contro il Bari. Suslov ha subito uno stop “importante” in termini di tempo. La maggior parte degli allenatori di Serie A ha, per ora, la rosa al completo, altri invece devono sostituire qualche pedina. A Bologna ci sono Bernardeschi e Ferguson indisponibili per i primi minuti di campionato. In casa Lazio, Sarri deve fare a meno di due difensori mentre il Torino rinuncia a Ismajli.

Per quanto riguarda gli squalificati sono ben dodici i protagonisti che non potranno esordire causa stop imposto dal Giudice Sportivo al termine della passata stagione. Tra loro spiccano anche di pezzi da novanta Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, infortunati e squalificati in vista della prima giornata di campionato



