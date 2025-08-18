Introduzione
Il calcio estivo sta per finire, la data di inizio campionato si avvicina sempre più. E gli allenatori devono già fare i conti con gli infortunati. Il Napoli attende il responso sull'infortunio muscolare di Lukaku, che sembra serio: l'attaccante sicuramente salterà la prima giornata. Il Milan invece aspetta di capire l'entità del problema al polpaccio di Leao, costretto al cambio dopo il gol realizzato in Coppa Italia contro il Bari. Suslov ha subito uno stop “importante” in termini di tempo. La maggior parte degli allenatori di Serie A ha, per ora, la rosa al completo, altri invece devono sostituire qualche pedina. A Bologna ci sono Bernardeschi e Ferguson indisponibili per i primi minuti di campionato. In casa Lazio, Sarri deve fare a meno di due difensori mentre il Torino rinuncia a Ismajli.
Per quanto riguarda gli squalificati sono ben dodici i protagonisti che non potranno esordire causa stop imposto dal Giudice Sportivo al termine della passata stagione. Tra loro spiccano anche di pezzi da novanta Ecco quindi la situazione squadra per squadra su indisponibili, infortunati e squalificati in vista della prima giornata di campionato
Quello che devi sapere
ATALANTA
1^ giornata - Atalanta-Pisa
- EDERSON - fastidio al ginocchio. In dubbio per la prima giornata
- BAKKER - Rottura del crociato. Rientro previsto a dicembre
- KOLASINAC - Lesione del crociato anteriore e del menisco esterno. Possibile rientro a inizio novembre
BOLOGNA
1^ giornata - Roma-Bologna
- MIRANDA: squalificato un turno. Salta la Roma
- BERNARDESCHI - Trauma distorsivo al ginocchio. Out contro la Roma
- FERGUSON - Lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Rientro a fine agosto
CAGLIARI
1^ giornata - Cagliari-Fiorentina
- RADUNOVIC - Lesione distrattiva di primo grado del soleo. In dobbio per l'esordio contro la Fiorentina
- KILICSOY: ritardo di condizione. In forte dubbio per la prima giornata
- LUPERTO - Fastidio al polpaccio. Si conta di recuperarlo per l'inizio di stagione
COMO
1^ giornata - Como-Lazio
- KUHN - problema al tendine. Out contro la Lazio
- DOSSENA - Lesione del crociato anteriore. Rientro a ottobre
CREMONESE
1^ giornata - Milan-Cremonese
- NASTI: squalificato per tre turni. Salta il Milan, il Sassuolo e il Verona
- BARBIERI: squalificato un turno. Salta il Milan
- VALOTI: squalificato un turno. Salta il Milan
- VAZQUEZ: squalificato un turno. Salta il Milan
FIORENTINA
1^ giornata - Cagliari-Fiorentina
- Tutti a disposizione in vista dell'esordio di campionato
GENOA
1^ giornata - Genoa-Lecce
- Tutti a disposizione in vista dell'esordio di campionato
INTER
1^ giornata - Inter-Torino
- CALHANOGLU: squalificato un turno. Salta il Torino
- PIO ESPOSITO: squalificato un turno. Salta il Torino
- DIMARCO - Contusione alla coscia. Recuperabile per la prima giornata
- FRATTESI - In recupero dopo intervento per ernia bilaterale. Recuperabile per la sfida contro il Torino
JUVENTUS
1^ giornata - Juventus-Parma
- SAVONA - Lesione alla caviglia. Out alla prima di campionato
- MIRETTI - Lesione muscolare di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra. I tempi di recupero verranno stabiliti dopo un nuovo controllo previsto per fine agosto
- CABAL - Prosegue il programma riabilitativo tra palestra e sedute individuali. Dovrebbe tornarre arruolabile a cavallo della sosta
LAZIO
1^ giornata - Como-Lazio
- ROMAGNOLI: squalificato per due giornate. Salta le gare con Como e Verona
- VECINO – Contrattura alla coscia. Gli esami hanno escluso lesioni. Recuperabile per la prima di campionato
- PATRIC - Lesione al quadricipite - Rientro fine agosto
LECCE
1^ giornata - Genoa-Lecce
- PIEROTTI: squalificato un turno. Salta il Genoa
- PEREZ – Problema muscolare. In dubbio per la prima giornata
- JEAN - Lesione del legamento crociato anteriore. Rientro a inizio novmbre
- MARCHWINSKI - Rottura del legamento crociato anteriore e del menisco laterale. Rientro previsto dopo la sosta
MILAN
1^ giornata - Milan-Cremonese
- LEAO: l'attaccante, dopo aver segnato il gol dell'1-0 contro il Bari in Coppa Italia, si è fermato per un indurimento al polpaccio ed è stato costretto a uscire dal campo. Nelle prossime ore gli esami per stabilire l'entità dell'infortunio e capire se potrà tornare a disposizione in tempo per la prima di campionato
NAPOLI
1^ giornata - Sassuolo-Napoli
- LUKAKU - Per l'attaccante il problema muscolare subito in amichevole sembra serio. Nelle prossime ore gli esami per stabilire entità dell'infortunio e tempi di recupero. Ma sicuramente Lukaku salterà la prima contro il Sassuolo
PARMA
1^ giornata - Juventus-Parma
- BALOGH: squalificato un turno. Salta la Juventus
- CHARPENTIER - Rottura del tendine d'Achille. Rientro previsto dopo la sosta
- ONDREJKA - Frattura del perone. Possibile rientro nella seconda metà di ottobre
PISA
1^ giornata - Atalanta-Pisa
- COPPOLA - frattura malleolo mediale. Tempi di recupero da stabilire
- MEISTER - Problema alla caviglia. In dubbio per la gara contro l'Atalanta
ROMA
1^ giornata - Roma-Bologna
- CELIK: squalificato un turno. Salta il Bologna
- PELLEGRINI: lesione al retto femorale. Rientro nella seconda metà di settembre
SASSUOLO
1^ giornata - Sassuolo-Napoli
- YEFERSON PAZ: squalificato un turno. Salta il Napoli
- SKJELLERUP - Problema muscolare. In dubbio per la prima giornata
TORINO
1^ giornata - Inter-Torino
- ISMAJLI - Lesione distrattiva parziale del muscolo semimembranoso della coscia destra. Rientro dopo la sosta
- SCHUURS: in fase di recupero da operazione al ginocchio. Non è ancora stata fissata una data per il suo rientro
UDINESE
1^ giornata - Udinese-Verona
- OKOYE: squalificato. Tornerà a disposizione per la settima di campionato
VERONA
1^ giornata - Udinese-Verona
- SUSLOV - Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Rientro non prima di aprile 2026
- SARR - Risentimento muscolare. Recuperabile per la prima giornata