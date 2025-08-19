Dove vedere Udinese-Hellas Verona in tv

I numeri di Udinese e Verona

Dopo l’1-1 contro il Bologna nel match d’esordio dello scorso campionato, l’Udinese potrebbe pareggiare due match di fila al debutto stagionale in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 2001/02 (2-2 contro il Torino) e il 2002/03 (1-1 contro il Parma). L’Hellas Verona ha vinto entrambe le ultime due partite d’esordio in un campionato di Serie A (1-0 contro l’Empoli nel 2023/24 e 3-0 contro il Napoli nel torneo scorso): tanti successi al debutto stagionale in massima serie quanti quelli ottenuti dagli scaligeri nelle precedenti 14 partecipazioni alla competizione (5N, 7P). I gialloblù potrebbero vincere tre match consecutivi di questo tipo per la prima volta nella loro storia nel torneo. L’Hellas Verona prenderà parte a un campionato di Serie A per la settima stagione di fila e solo una volta nella sua storia ha partecipato al torneo per un maggior numero di edizioni consecutive: otto, tra il 1982/83 e il 1989/90. Questa sarà la prima volta nella storia della Serie A a girone unico che Udinese e Hellas Verona si affronteranno essendo entrambe al debutto stagionale nel torneo. Il 27 settembre 2020, le due formazioni si sfidarono in occasione dell’esordio in campionato dei friulani, ma per i veneti si trattò della seconda gara di quel campionato (1-0 per gli scaligeri il punteggio di quel match). Dopo una serie di tre successi di fila con un punteggio complessivo di 7-0 (tra febbraio 2016 e maggio 2018), l’Udinese ha vinto solo due delle successive 12 gare giocate in Serie A contro l’Hellas Verona (6N, 4P), segnando appena nove gol e subendone 13. L’Hellas Verona ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime tre gare giocate contro l’Udinese in Serie A e non è mai arrivata a quattro match di fila senza subire gol contro i friulani nel torneo. In generale, l’ultima volta in cui i veneti hanno registrato una striscia più lunga di clean sheet consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata tra settembre 2019 e maggio 2023 contro il Lecce (quattro in quel caso). L’Udinese ha perso otto delle ultime 10 gare giocate nella scorsa Serie A (1V, 1N) e nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (otto anche il Monza). Dall’altra parte, l’Hellas Verona ha chiuso la scorsa edizione del torneo registrando appena tre sconfitte nelle ultime 10 giornate (2V, 5N): tra le formazioni che hanno chiuso il campionato nella seconda metà di classifica, solo il Parma (2V, 6N, 2P) ha perso meno match nel parziale. L’Udinese è andata a segno con 17 giocatori differenti nell’ultima stagione di Serie A e solo l’Inter (19) ha fatto meglio nel torneo scorso (17 anche Fiorentina, Parma e Venezia). I friulani non hanno mai registrato più marcatori differenti in una singola edizione del massimo campionato (17 anche nel 2020/21). L’esordio in Serie A di Oumar Solet è arrivato proprio contro l’Hellas Verona, nel pareggio a reti inviolate del 4 gennaio 2025. Da quando milita nell’Udinese, nessun difensore ha portato a termine più dribbling del francese nella competizione: 25, come Leonardo Spinazzola; in particolare, tra i pari ruolo è quello con la percentuale più alta di 1vs1 riusciti nel parziale (83%, min. 15 dribbling tentati). All’età di 21 anni e 274 giorni al momento del match, Giovane Santana do Nascimento potrebbe diventare il secondo giocatore brasiliano più giovane nella storia della Serie A ad andare a segno con la maglia dell’Hellas Verona – il primato appartiene a Samir, autore di una rete contro il Bologna al Dall’Ara il 4 aprile 2016 all’età di 21 anni e 121 giorni, proprio in occasione del suo esordio nel massimo campionato italiano.