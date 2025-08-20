Giornata chiave in casa Napoli. L'attaccante si sottoporrà a un consulto chirurgico per capire se sarà necessario operarsi per rientrare prima dall'infortunio. Intanto, il belga ha voluto ringraziare sul proprio profilo Instagram tutti i tifosi azzurri per la vicinanza: "Ho apprezzato davvero il vostro supporto. Gli infortuni purtroppo nel calcio capitano, ma ci vediamo presto"

C'è attesa oggi, mercoledì 20 agosto, per il consulto chirurgico a cui si sottoporrà Romelu Lukaku per capire se sarà necessaria l'operazione in seguito all'infortunio alla coscia sinistra. Intanto il belga ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino con un messaggio sulle storie del suo profilo Instagram. "Grazie a tutti per i messaggi negli ultimi giorni. Apprezzo davvero il vostro supporto ma queste cose succedono e gli infortuni fanno parte del gioco. Ma per grazia di Dio mi sento bene e resto positivo, non importa cosa accadrà. Ci vediamo presto", ha scritto l'attaccante.