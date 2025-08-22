Il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto in una lunga intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera: "Ho dovuto vendere Kvaratskhelia. Il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17 del regolamento Fifa, l’avremmo perso quasi gratis. Il Psg aveva offerto più di 200 milioni per Kvara-Osimhen. Come avrei speso quei soldi? L’idea era quella di prendere Gyokeres. Conte è uno stakanovista sul lavoro, come me. Entrambi siamo innamorati di ciò che facciamo"