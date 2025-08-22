72' - Primo cambio della partita: Fadera per Lipani nel Sassuolo.
Sassuolo-Napoli 0-2, il risultato LIVE
È il solito Scott McTominay a sbloccare la partita e segnare il primo gol del campionato del Napoli campione in carica. Nel finale di tempo lo scozzese colpisce anche una traversa, mentre a inizio ripresa è Politano a prendere un palo. Poco dopo arriva il primo gol italiano di Kevin De Bruyne. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky
70' - Cooling break.
66' - Tiro dalla lunga distanza di Berardi, apparentemente innocuo: Meret si coordina male e respinge palla a centro area. La difesa del Napoli fa da scudo e sventa il pericolo.
Kevin De Bruyne – a 34 anni e 56 giorni - è il giocatore più anziano a segnare al suo esordio col Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). E' anche il terzo centrocampista a segnare all’esordio con il Napoli in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Jonathan de Guzmán (contro il Genoa ad agosto 2014) e Francesco Moriero (contro il Bologna ad ottobre nel 2000).
Tutti lo attendevano e lui c'è: gol di Kevin De Bruyne!
57' - Arriva con una delle sue solite punizioni, calciata dalla fascia sinistra col destro a rientrare. La traiettoria, insidiosa, non trova nessun compagno al centro ma si infila beffarda sul secondo palo. Primo gol italiano per lui!
56' - Intervento in gioco pericoloso e giallo per Berardi.
Secondo palo del Napoli!
55' - Questa volta è McTominay a servire Politano che prova il mancino a giro da posizione centrale: il tiro - complice la deviazione di Doig - colpisce il palo. Poi Lucca prova il tap-in da pochi passi ma senza riuscire a coordinarsi bene.
53' - Sassuolo pericoloso! Berardi raccoglie palla sulla sinistra dell'area, molto defilato, e fa partire il mancino dritto sul secondo palo. Palla larga, ma non di molto.
46' - Intervento in ritardo di Lucca su Doig in fase di salto. Giallo per lui.
Sempre McTominay, Napoli avanti 1-0
Il Napoli campione in carica ha iniziato bene il suo campionato. De Bruyne c'è e parte dal 1': subito un suo passaggio illuminante smarca Rrahmani per un tiro in diagonale pericoloso, ma largo. Quindi il solito McTominay: azione copia-incolla su cross dalla destra di Politano e gol. Nella seconda parte del primo tempo poche emozioni fino alla traversa del solito McTominay, in pieno recupero.
Traversa di McTominay
45'+1 - Che botta col destro! Tiro a giro dal limite da posizione centrale: forte e angolato, solo l'incrocio gli nega il 2-0.
45' - Due di recupero.
43' - Si fa vedere il Sassuolo: Doig cavalca sulla sinistra e poi prova il mancino forte in diagonale. Bella azione, ma Meret blocca a terra abbastanza facilmente.
35' - Il Sassuolo prova a giocare: costruzione e giro palla, ma spesso il Napoli riesce a interrompere le trame della squadra di Grosso.
25' - Cooling break.
22' - Brutta palla persa dal Sassuolo: McTominay arma il destro dal limite, ma Turati blocca in tuffo.
Nel 2025, nessun centrocampista dei cinque maggiori campionati europei ha segnato più gol di Scott McTominay: 10, al pari di Yoane Wissa e Bryan Mbeumo.
Sempre lui, lo stappa partite: gol di McTominay
17' - Un'azione vista e rivista più volte l'anno scorso: Politano lavora palla dalla destra e crossa col mancino, solito inserimento con tempi perfetti dello scozzese e palla in rete di testa. Turati battuto sul primo palo, 1-0 Napoli.
12' - Dopo un passaggio sbagliato, un passaggio illuminante di De Bruyne. Dal limite serve sul centro sinistra dell'area Rrahmani con un tocco che manda in controtempo tutta la difesa del Sassuolo. Poi mancino in diagonale del centrale azzurro: palla larga di poco!
9' - Errore insolito di De Bruyne che serve involontariamente Laurienté: l'ala del Sassuolo può immediatamente puntare l'uomo sulla sinistra, ma Rrahmani è bravo a chiuderlo prima del tiro in area.
Subito De Bruyne! Alto
1' - 25 secondi e primo tiro dell'ex City: KDB si coordina al volo dopo un colpo di testa della difesa Sassuolo. Palla alta!
Inizia il campionato! Inizia Sassuolo-Napoli!
Ripassiamo le ufficiali
• SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté
• NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
Squadre in campo! Napoli in bianco, Sassuolo in neroverde.
250ª presenza per Giovanni Di Lorenzo in Serie A.
Ayroldi sarà l'arbitro di oggi
- Assistenti: Lo Cicero-Yoshikawa
- IV uomo: Rapuano
- Var: Di Bello
- AVar: Aureliano
Novità a partire da questa stagione: "L'arbitro spiegherà la decisione Var davanti a tutto lo stadio in tempo reale"
Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha spiegato come funzionerà l'announcement in campo delle decisioni prese al Var: "L'arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var. Le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti. Abbiamo un gruppo selezionato e vogliamo uniformare linguaggio e contenuti per essere chiari con il pubblico"
Oriali: "De Bruyne è uno spettacolo, di un altro livello. Scudetto? Davanti a tutti c'è l'Inter"
Lele Oriali prima della partita: "Il sostituto di Lukaku? Non sono io a pensare al mercato, di sicuro Romelu per noi è determinante, dentro e fuori dal campo. La società farà tutto il possibile per sostituirlo". Su De Bruyne: "Vedendolo da fuori l'ho sempre ritenuto uno dei migliori al mondo, vederlo da vicino è uno spettacolo, ti riempie gli occhi, a volte fa cose che non capiamo neanche noi. Scudetto? In griglia vedo solo l'Inter superiore a tutte le altre, noi vogliamo crescere, migliorare e rimanere nella coppa che conta" - ha detto a DAZN.
C'è anche chi è arrivato dal Canada per i campioni in carica…
Carnevali: "Vogliamo tenere Laurienté"
L'ad del Sassuolo Carnevali a DAZN: "Quest'anno abbiamo fatto sei innesti, sei giocatori importanti, ma ne arriveranno ancora un paio. Ci vuole tempo, è un mercato che non finisce mai. Subito dopo la sosta possiamo considerare il Sassuolo al completo. Laurienté vogliamo tenerlo, abbiamo un attacco importante che poche in A hanno".
E' ripartita anche la Premier (da una settimana)
Walk around per KDB a Reggio Emilia: tra poco il suo debutto nel calcio italiano
L'ex Milan Vranckx al Sassuolo è solo uno degli ultimi colpi ufficiali in A
La formazione di Conte
• NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
• Conte è senza Lukaku: Lucca titolare, 4-1-4-1 con in campo tutti i centrocampisti top: Lobotka, Anguissa, McTominay e soprattutto Kevin De Bruyne
La formazione di Grosso
• SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Koné, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté
• Il Sassuolo torna in Serie A e riparte col tridente Berardi, Laurienté, Pinamonti (di ritorno dopo l'anno al Genoa). Iannoni e Thorstvedt sono infortunati
Napoli-Hojlund: il giocatore ha aperto al trasferimento
Hojlund è il prescelto di Antonio Conte per l'attacco: il ds Manna sta portando avanti i dialoghi con il giocatore, che ha aperto alla destinazione in queste ultime ore, e il Manchester United per capire quale sia la formula più adatta (a titolo definitivo o prestito con obbligo). Qui le ultime news.
Il Napoli torna su Brescianini: avviati i contatti con l'Atalanta
Intanto, a distanza di più di un anno, gli azzurri ritornano sul centrocampista, nuovo obiettivo a centrocampo. Primi contatti con l'Atalanta, che però vuole prima trovare un sostituto, ma il club di De Laurentiis è pronto a fare un investimento sui 15 milioni di euro.
Quanta attesa per KDB
Grande attesa, inutile nasconderlo, per Kevin De Bruyne, il colpo di questo mercato del Napoli. Qualcosa senza precedenti: per status, ma anche per quello che potrà dare in campo. E che sta già dando: le prime settimane sotto la guida di Antonio Conte sono state esaltanti
La guida al Napoli di Conte
De Laurentiis: "Ho dovuto vendere Kvara, il procuratore aveva altri progetti"
Il presidente del Napoli De Laurentiis è intervenuto in una lunga intervista a 7, settimanale del Corriere della Sera: "Ho dovuto vendere Kvaratskhelia. Il suo procuratore minacciava di ricorrere all’articolo 17 del regolamento Fifa, l’avremmo perso quasi gratis. Il Psg aveva offerto più di 200 milioni per Kvara-Osimhen. Come avrei speso quei soldi? L’idea era quella di prendere Gyokeres. Conte è uno stakanovista sul lavoro, come me. Entrambi siamo innamorati di ciò che facciamo"
Conte in conferenza alla vigilia: "Lukaku ko? Non cerchiamo alibi ma soluzioni, come l'anno scorso". VIDEO
Il Napoli è rimasto imbattuto in 20 delle 22 sfide contro il Sassuolo in Serie A (13 vittorie, 7 pareggi), gli unici due successi neroverdi contro gli azzurri nel massimo campionato risalgono al 1° novembre 2020 (2-0 al Maradona) e al 23 agosto 2015 (2-1 al MAPEI Stadium).
Il Napoli ha vinto tutte le ultime cinque partite contro il Sassuolo in campionato con un punteggio di 20-2, solo contro Atalanta e Juventus i neroverdi hanno perso più match consecutivi in Serie A (sette contro entrambi – tra il 2017 e il 2021 contro la Dea e tra il 2016 e il 2019 contro i bianconeri).
La squadra detentrice dello scudetto ha vinto all’esordio stagionale in 11 degli ultimi 13 campionati di Serie A: solo la Juventus nel 2015/16 (sconfitta 0-1 in casa contro l’Udinese) e l’Inter nel 2024/25 (pareggio 2-2 fuori casa contro il Genoa) non ci sono riuscite nel periodo.
Il Napoli ha perso l’ultimo match d’esordio stagionale in Serie A (0-3 contro l’Hellas Verona), dopo che aveva vinto la prima gara in tutti i precedenti sette campionati; i partenopei non perdono la partita inaugurale nel massimo torneo per due stagioni di fila dal periodo tra il 1996 e il 2007 (quattro in quel caso).
Napoli e Sassuolo si affronteranno alla prima giornata di Serie A per la seconda volta nella storia del torneo, dopo il 23 agosto 2015 (vittoria dei noverdi al MAPEI Stadium per 2-1 in rimonta con i gol di Antonio Floro Flores e Nicola Sansone dopo la rete iniziale di Marek Hamsik).
Il Sassuolo ha perso entrambi gli ultimi match alla prima giornata stagionale di Serie A (0-3 contro la Juventus nell’agosto 2022 e 0-2 contro l’Atalanta nell’agosto 2023), dopo che avevano registrato solo due sconfitte all’esordio stagionale in tutti i precedenti nove campionati di Serie A (4 vittorie, 3 pareggi).
Il Napoli è la squadra che ha sia subito meno gol (27) sia quella che ha registrato più clean sheet (19) nei maggiori cinque campionati europei 2024/25.
Domenico Berardi, che ha esordito in Serie A contro il Napoli il 25 settembre 2013, è stato coinvolto in quattro reti nelle sue ultime cinque partite contro i partenopei nel torneo (due gol e due assist). In generale, dalla sua prima stagione nel massimo campionato (2013/14), il classe ’94 è uno degli unici due calciatori ad aver preso parte ad almeno 200 gol in Serie A (200 per lui con 122G+78A), insieme a Ciro Immobile (242).
Dalla sua prima stagione nei maggiori cinque campionati europei (dal 2012/13), Kevin De Bruyne è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist: ben 154 in 13 stagioni (11.8 di media a stagione).
Con Romelu Lukaku (attualmente infortunato) in campo il Napoli ha vinto il 63% delle partite nella scorsa stagione tra tutte le competizioni (24/38), senza l’attaccante belga invece la percentuale di successi dei partenopei scende al 33% (1/3).