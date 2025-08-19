In attesa di capire quali saranno i tempi di recupero di Romelu Lukaku per rientrare dall'infortunio, il Napoli è tornato sul mercato alla ricerca di un attaccante. Valutazioni in corso per Artem Dovbyk della Roma

Il Napoli è tornato sul mercato per cercare un attaccante, in seguito all'infortunio di Romelu Lukaku per il quale non si sanno ancora con certezza i tempi di recupero. Nella giornata di mercoledì 20 agosto, il belga si sottoporrà a un consulto chirurgico. Il ds Manna sta valutando il profilo di Artem Dovbyk della Roma . I giallorossi valutano anche una possibile cessione del centravanti ucraino. Gli azzurri monitorano anche Hojlund , con un primo contatto con il Manchester United che c'è stato, ma in questo momento il Milan è avanti.

I numeri di Dovbyk e le parole di Gasperini

17 gol in 45 partite messi a referto da Artem Dovbyk in tutte le competizioni con la maglia della Roma la scorsa stagione. Con l'arrivo questa estate di Ferguson dal Brighton, l'ucraino potrebbe avere meno spazio nelle gerarchie di Gasperini. "Dovbyk è stato fermo parecchio, è in crescita sotto il punto di vista atletico, si sta impegnando", ha dichiarato su di lui l'allenatore al termine dell'amichevole vinta contro l'Everton del 9 agosto.