Genoa-Lecce, le probabili formazioni

Serie A

Prima giornata di Serie A 2025/26, il Genoa ospita il Lecce sabato 23 agosto alle 18.30. Attacco tutto nuovo per Vieira che schiera Valentin Carboni, Stanciu e Gronbaek dietro Colombo dal 1'. Nel Lecce di Di Francesco c'è Camarda titolare con Tete Morente e uno tra N'Dri, Sottil e Banda

SERIE A, GLI INDISPONIBILI PER LA 1^ GIORNATA

Probabili formazioni
Genoa
Nicola Leali
Nicola Leali
portiere
Genoa
Brooke Norton-Cuffy
Brooke Norton-Cuffy
terzino destro
Genoa
Leo Østigård
Leo Østigård
difensore centrale
Genoa
Johan Vásquez
Johan Vásquez
difensore centrale
Genoa
Aarón Martín
Aarón Martín
terzino sinistro
Genoa
Patrizio Masini
Patrizio Masini
centrocampista centrale
Genoa
Morten Frendrup
Morten Frendrup
centrocampista centrale
Genoa
Valentín Carboni
Valentín Carboni
ala destra
Genoa
Nicolae Stanciu
Nicolae Stanciu
trequartista
Genoa
Albert Grønbæk
Albert Grønbæk
ala sinistra
Genoa
Lorenzo Colombo
Lorenzo Colombo
attaccante

GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione

Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Grønbæk; Colombo. All. Patrick Vieira

  • Ballottaggi: Østigård/Marcandalli, Stanciu/Malinovskyi; Colombo/Vitinha
  • Indisponibili Otoa ed Ekuban che rientreranno dopo la sosta, Vogliacco, Ankeye, Bohinen e Papadopoulos sono sul mercato
Lecce
Wladimiro Falcone
Wladimiro Falcone
portiere
Lecce
Owen Kouassi
Owen Kouassi
terzino destro
Lecce
Esmevânio Kialonda Gaspar
Esmevânio Kialonda Gaspar
difensore centrale
Lecce
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
Tiago Gabriel Coelho Oliveira
difensore centrale
Lecce
Antonino Gallo
Antonino Gallo
terzino sinistro
Lecce
Lassana Coulibaly
Lassana Coulibaly
centrocampista centrale
Lecce
Balthazar Pierret
Balthazar Pierret
centrocampista centrale
Lecce
Thórir Helgason
Thórir Helgason
centrocampista centrale
Lecce
José Antonio Morente Oliva
José Antonio Morente Oliva
ala destra
Lecce
Francesco Camarda
Francesco Camarda
attaccante
Lecce
Konan N’Dri
Konan N’Dri
ala sinistra

LECCE (4-3-3) la probabile formazione

Falcone; Kouassi, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Morente, Camarda, N'Dri. All. Eusebio Di Francesco

  • Esordio per Camarda al centro dell'attacco ai suoi lati Morente e uno tra N'Dri, Sottil e Banda
  • In difesa a destra è ballottaggio tra Kouassi e Veiga
  • Pierotti è squalificato

