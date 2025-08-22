Prima giornata di Serie A 2025/26, il Genoa ospita il Lecce sabato 23 agosto alle 18.30. Attacco tutto nuovo per Vieira che schiera Valentin Carboni, Stanciu e Gronbaek dietro Colombo dal 1'. Nel Lecce di Di Francesco c'è Camarda titolare con Tete Morente e uno tra N'Dri, Sottil e Banda
GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione
Leali; Norton-Cuffy, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Grønbæk; Colombo. All. Patrick Vieira
- Ballottaggi: Østigård/Marcandalli, Stanciu/Malinovskyi; Colombo/Vitinha
- Indisponibili Otoa ed Ekuban che rientreranno dopo la sosta, Vogliacco, Ankeye, Bohinen e Papadopoulos sono sul mercato
LECCE (4-3-3) la probabile formazione
Falcone; Kouassi, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Morente, Camarda, N'Dri. All. Eusebio Di Francesco
- Esordio per Camarda al centro dell'attacco ai suoi lati Morente e uno tra N'Dri, Sottil e Banda
- In difesa a destra è ballottaggio tra Kouassi e Veiga
- Pierotti è squalificato