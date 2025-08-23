Allegri: "Non abbiamo la percezione del pericolo"

Inizia con una sconfitta il campionato del nuovo Milan di Allegri, che ha analizzato la gara a San Siro: "La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere, proprio come ha fatto la Cremonese. Dobbiamo migliorare perché non abbiamo la percezione del pericolo, si è visto in entrambi i gol. Ma cerchiamo di vedere il lato positivo, impariamo a giocare le partite sporche e prepariamoci bene per il Lecce"

Il campionato del Milan inizia con una sconfitta a San Siro. Dopo la vittoria col Bari in Coppa Italia, successo dove Massimiliano Allegri mancava in panchina per squalifica, il ritorno ufficiale del nuovo allenatore davanti ai propri tifosi coincide con uno stop. La spunta 2-1 la neopromossa Cremonese , avanti due volte prima con Baschirotto e poi con la strepitosa rovesciata di Bonazzoli. Inutile il provvisorio pareggio di Pavlovic e l'assalto nella ripresa, passo falso analizzato da Allegri nel post-partita: "Se si guarda alla prestazione abbiamo calciato molto in porta. La differenza la fa la cattiveria anche nel difendere: i due gol erano evitabili. Fortunatamente siamo alla prima giornata, dobbiamo lavorare. Milan incompleto? Fare valutazioni ora sulla rosa non ha senso perché finora abbiamo lavorato bene. Stasera non è stata una questione di rosa o di assenze: in Italia le avversarie sono spigolose come la Cremonese, che ha fatto una buona gara difensiva. Noi abbiamo commesso due errori che sono costati la sconfitta: serve più cattiveria con e senza palla ".

"Non possiamo prendere due gol a partita"

L'analisi di Allegri è proseguita così: "La prima partita non è mai facile, la condizione non è ottimale. Se non la sblocchi si mette in un modo che può diventare un problema. Non dovevamo prendere gol, poi l’abbiamo rimessa in piedi e prima della rete decisiva abbiamo avuto occasioni. Sapevamo che loro hanno buoni crossatori e chiudono bene l’area. Dobbiamo lavorare meglio in queste situazioni, non possiamo prendere due gol a partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui non percepiamo il pericolo: se in area siamo in 5 contro 3 non possiamo non prenderla noi, così come sulla corsa di Pezzella prima del 2-1". Su Gimenez: "È arrivato più tardi, è in ritardo di condizione ma ha giocato 90 minuti. Ha avuto una chance di testa, ma la questione riguarda tutti: dobbiamo giocare le partite in un certo modo senza prendere due gol in questo modo. Dalle cose negative dobbiamo vedere il positivo: lunedì dobbiamo prepararci bene per il Lecce. Dobbiamo imparare a giocare le partite sporche, stasera siamo caduti in questi due errori".