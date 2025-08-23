Esplora tutte le offerte Sky
Cagliari-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Dopo la vittoria nell'andata del playoff di Conference League, i viola debuttano in campionato a Cagliari: Pioli conferma la squadra che ha battuto gli ucraini del Polyssia in Conference. Per il debutto in panchina in A, Pisacane punta dal 1' sui nuovi acquisti Folorunsho a centrocampo e Sebastiano Esposito. Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina

SERIE A, 1^ GIORNATA: LE PROBABILI

Probabili formazioni
Cagliari
Elia Caprile
Elia Caprile
Portiere
Cagliari
Gabriele Zappa
Gabriele Zappa
Terzino destro
Cagliari
Yerry Mina
Yerry Mina
Difensore centrale
Cagliari
Sebastiano Luperto
Sebastiano Luperto
Difensore centrale
Cagliari
Adam Obert
Adam Obert
Terzino sinistro
Cagliari
Michel Adopo
Michel Adopo
Mezz'ala destra
Cagliari
Matteo Prati
Matteo Prati
Centrocampista centrale
Cagliari
Alessandro Deiola
Alessandro Deiola
Mezz'ala sinistra
Cagliari
Zito Luvumbo
Zito Luvumbo
Ala destra
Cagliari
Sebastiano Esposito
Sebastiano Esposito
Attaccante
Cagliari
Michael Folorunsho
Michael Folorunsho
Ala sinistra

CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Luvumbo, Esposito, Folorunsho. All. Fabio Pisacane

  • Pavoletti è out
  • Per il suo debutto in panchina in Serie A, Pisacane schiera un 433 con subito in campo i nuovi acquisti Folorunsho e Sebastiano Esposito, ma restano dubbi sull'attacco
Fiorentina
David de Gea
David de Gea
Portiere
Fiorentina
Pietro Comuzzo
Pietro Comuzzo
Difensore centrale di destra
Fiorentina
Marin Pongracic
Marin Pongracic
Difensore centrale
Fiorentina
Luca Ranieri
Luca Ranieri
Difensore centrale di sinistra
Fiorentina
Dodò
Dodò
Esterno destro
Fiorentina
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli
Centrocampista centrale
Fiorentina
Simon Sohm
Simon Sohm
Centrocampista centrale
Fiorentina
Robin Gosens
Robin Gosens
Esterno sinistro
Fiorentina
Cher Ndour
Cher Ndour
Trequartista
Fiorentina
Albert Gudmundsson
Albert Gudmundsson
Trequartista
Fiorentina
Moise Kean
Moise Kean
Attaccante

FIORENTINA (3-4-2-1) la probabile formazione

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Ndour; Gudmundsson; Kean. All. Stefano Pioli

  • Per la prima di campionato, e per il suo secondo debutto sulla panchina viola, Pioli pensa a un 3-4-2-1
  • Davanti confermati Ndour e Gudmundsson dietro all'unica punta Kean

