Dopo la vittoria nell'andata del playoff di Conference League, i viola debuttano in campionato a Cagliari: Pioli conferma la squadra che ha battuto gli ucraini del Polyssia in Conference. Per il debutto in panchina in A, Pisacane punta dal 1' sui nuovi acquisti Folorunsho a centrocampo e Sebastiano Esposito. Le probabili formazioni di Cagliari-Fiorentina
CAGLIARI (4-3-3) la probabile formazione
Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Luvumbo, Esposito, Folorunsho. All. Fabio Pisacane
- Pavoletti è out
- Per il suo debutto in panchina in Serie A, Pisacane schiera un 433 con subito in campo i nuovi acquisti Folorunsho e Sebastiano Esposito, ma restano dubbi sull'attacco
FIORENTINA (3-4-2-1) la probabile formazione
De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Ndour; Gudmundsson; Kean. All. Stefano Pioli
- Per la prima di campionato, e per il suo secondo debutto sulla panchina viola, Pioli pensa a un 3-4-2-1
- Davanti confermati Ndour e Gudmundsson dietro all'unica punta Kean