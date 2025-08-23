Esplora tutte le offerte Sky
Bologna, infortunio muscolare per Immobile contro la Roma

Serie A

Al 30' di Roma-Bologna Ciro Immobile è stato costretto a uscire per un infortunio muscolare. L'attaccante rossoblù dopo uno scatto si è fermato toccandosi il quadricipite della coscia destra. Al suo posto è entrato Castro. Nelle prossime ore verranno fatti gli esami del caso e valutata l'entità del problema che imediatamente però è apparso serio.

ROMA-BOLOGNA LIVE

Infortunio per Ciro Immobile all'esordio in Serie A con la maglia del Bologna. L'attaccante si è fermato al 30' della partita contro la Roma per un problema muscolare. Dopo uno scatto, Immobile ha sentito tirare al quadricipite della coscia destra e si è subito fermato. Al suo posto è entrato Castro. Si attendono notizie ufficiali dallo spogliatoio dell'Olimpico per capire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il gesto del compagno Orsolini rivolto alla panchina del Bologna, pescato dalle telecamere, fa pensare a una lesione muscolare o comunque a un problema di entità non banale. 

