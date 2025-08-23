La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A 2025/26. Tudor sceglie subito David in attacco con Conceiçao e Yildiz a supporto. Kalulu favorito su Gatti in difesa con Bremer e Kelly. Nel Parma Cuesta deve rinunciare al neo arrivato Frigan in attacco, che si è rotto il crociato. Davanti giocano Almqvist e Pellegrino
PARMA (3-5-2) la probabile formazione
Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Carlos Cuesta
- Løvik e Valeri sulle fasce
- Almqvist e Pellegrino coppia d'attacco
- Balogh è squalificato
- Infortunati Hernani, Ondrejka e Frigan