Juventus-Parma, le probabili formazioni

Serie A

La Juventus ospita il Parma all'Allianz Stadium per la prima giornata di Serie A 2025/26. Tudor sceglie subito David in attacco con Conceiçao e Yildiz a supporto. Kalulu favorito su Gatti in difesa con Bremer e Kelly. Nel Parma Cuesta deve rinunciare al neo arrivato Frigan in attacco, che si è rotto il crociato. Davanti giocano Almqvist e Pellegrino

TUDOR: "SQUADRA MOTIVATA, LOCATELLI IL CAPITANO"

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
difensore
Juventus
Gleison Bremer Silva Nascimento
Gleison Bremer Silva Nascimento
difensore
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore
Juventus
João Mário Neto Lopes
João Mário Neto Lopes
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Andrea Cambiaso
Andrea Cambiaso
esterno sinistro
Juventus
Francisco Fernandes da Conceição
Francisco Fernandes da Conceição
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
Juventus
Jonathan David
Jonathan David
attaccante

JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor

  • Torna Bremer titolare, Kalulu favorito su Gatti
  • Conceição e Yildiz dietro David
Parma
Zion Suzuki
Zion Suzuki
portiere
Parma
Enrico Delprato
Enrico Delprato
difensore
Parma
Alessandro Circati
Alessandro Circati
difensore
Parma
Lautaro Valenti
Lautaro Valenti
difensore
Parma
Mathias Løvik
Mathias Løvik
esterno destro
Parma
Adrián Bernabé
Adrián Bernabé
centrocampista centrale
Parma
Mandela Keita
Mandela Keita
centrocampista centrale
Parma
Christian Ordóñez
Christian Ordóñez
centrocampista centrale
Parma
Emanuele Valeri
Emanuele Valeri
esterno sinistro
Parma
Pontus Almqvist
Pontus Almqvist
attaccante
Parma
Mateo Pellegrino
Mateo Pellegrino
attaccante

PARMA (3-5-2) la probabile formazione

Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Løvik, Bernabé, Keita, Ordóñez, Valeri; Almqvist, Pellegrino. All. Carlos Cuesta

  • Løvik e Valeri sulle fasce
  • Almqvist e Pellegrino coppia d'attacco
  • Balogh è squalificato
  • Infortunati Hernani, Ondrejka e Frigan

