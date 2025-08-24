C’è una qualità dei suoi che Igor Tudor ci tiene a esaltare dopo il 2-0 sul Parma con cui la Juventus ha iniziato il cammino in campionato: la pazienza. Contro la squadra di Cuesta, ordinata e chiusa in difesa, è stata una “partita difficilissima”, dice l’allenatore bianconero. “Non mi aspettavo un Parma così chiuso e non era facile trovare spazi. All’intervallo ho detto alla squadra di continuare con pazienza, che un gol lo avremmo fatto. Abbiamo visto anche i risultati degli altri”, prosegue con riferimento al Milan battuto dalla Cremonese, “non è scontato vincere in casa contro una squadra che non è al tuo livello”. “Le prime partite non sono mai facili, la condizione fisica non è al massimo, c’è un po’ di tensione e ansia”, continua. “Il Parma era organizzato come ai vecchi tempi, il suo era quasi un catenaccio, poi davanti hanno qualità. Alla lunga la nostra è venuta fuori e sono tre punti meritatissimi”.

Approfondimento Le pagelle di Juventus-Parma 2-0