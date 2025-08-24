Juventus-Parma, Tudor: "Bravi ad avere pazienza. Vlahovic grande professionista"juventus
L'allenatore della Juventus elogia la pazienza dei suoi, capaci di abbattere il muro difensivo eretto dal Parma: "Si difendevano come ai vecchi tempi, ma all'intervallo ho detto ai miei di avere pazienza perché il gol sarebbe arrivato". Su Vlahovic: "Mentalità e professionalità, poi non so cosa succederà nell'ultima settimana di mercato: deciderà la società. Attacco insieme a David? Opzione possibile"
C’è una qualità dei suoi che Igor Tudor ci tiene a esaltare dopo il 2-0 sul Parma con cui la Juventus ha iniziato il cammino in campionato: la pazienza. Contro la squadra di Cuesta, ordinata e chiusa in difesa, è stata una “partita difficilissima”, dice l’allenatore bianconero. “Non mi aspettavo un Parma così chiuso e non era facile trovare spazi. All’intervallo ho detto alla squadra di continuare con pazienza, che un gol lo avremmo fatto. Abbiamo visto anche i risultati degli altri”, prosegue con riferimento al Milan battuto dalla Cremonese, “non è scontato vincere in casa contro una squadra che non è al tuo livello”. “Le prime partite non sono mai facili, la condizione fisica non è al massimo, c’è un po’ di tensione e ansia”, continua. “Il Parma era organizzato come ai vecchi tempi, il suo era quasi un catenaccio, poi davanti hanno qualità. Alla lunga la nostra è venuta fuori e sono tre punti meritatissimi”.
"Vlahovic? Grande professionalità"
Inevitabile affrontare il “caso Vlahovic”, elogiato da Tudor in conferenza stampa: “Mentalità giusta, professionalità e un gran bel gol. È un giocatore della Juve e fa quello che deve fare un giocatore della Juve. È applicato, sta facendo bene, sono contento. Ha fatto un mese di preparazione perfetta. Ora vediamo cosa succede in questa settimana di mercato che manca: io accetto tutto, l’ultima parola spetta alla dirigenza”. Su David, al primo gol in A: “Si muove alla grande dentro l’area. Pensa, è concentrato. Attacco insieme a Vlahovic? Non li abbiamo mai provati insieme ma è un'opzione possibile. Yildiz? E' in crescita costante, è cresciuto molto negli ultimi mesi”. Infine sul rosso a Cambiaso: "Ha fatto una leggerezza e sarà multato, ma è un ragazzo che ha enormi potenzialità".