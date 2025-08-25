Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna, infortunio Immobile: lesione del retto femorale, 8 settimane di stop

Serie A

Dopo l'infortunio subito contro la Roma, Ciro Immobile è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del retto femorale. I tempi di recupero per l'attaccante del Bologna sono di circa 8 settimane

BOLOGNA, ITALIANO: "MERCATO ANCORA APERTO? ASSURDO"

Dopo un anno di assenza, Ciro Immobile è tornato in Serie A. Il suo esordio con la maglia del Bologna, contro la Roma, è stato però interrotto in maniera brusca da un problema muscolare, che l'ha costretto a uscire dal terreno di gioco. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi.

Il comunicato sulle condizioni di Casale e Immobile

Ecco il comunicato del club rossoblù: "L’esito degli esami di Casale e Immobile. Gli esami cui sono stati sottoposti Nicolò Casale e Ciro Immobile hanno evidenziato rispettivamente: una lesione di basso grado del bicipite femorale destro (tempi di recupero circa 3-4 settimane) e una lesione del retto femorale destro (tempi di recupero circa 8 settimane)".

Serie A: Altre Notizie

Bologna, lesione del retto femorale per Immobile

Serie A

Dopo l'infortunio subito contro la Roma, Ciro Immobile è stato sottoposto a degli esami...

Dove vedere Udinese-Hellas Verona in tv

guida tv

La partita tra Udinese e Hellas Verona si gioca lunedì 25 agosto alle 18.30 e sarà in diretta...

De Bruyne: "Voglio vincere lo scudetto col Napoli"

NAPOLI

Protagonista al debutto in campionato, il nuovo centrocampista azzurro è stato intervistato dal...

La Roma di Gasperini: disciplina e meritocrazia

Serie A

Disciplina e meritocrazia alla base del metodo Gasperini. Gioca solo chi merita. Dai nuovi...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Le partite del lunedì di campionato e dove vederle. Alle 20.45, chiude la prima giornata della...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE