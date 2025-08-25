Dopo l'infortunio subito contro la Roma, Ciro Immobile è stato sottoposto a degli esami strumentali che hanno rilevato una lesione del retto femorale. I tempi di recupero per l'attaccante del Bologna sono di circa 8 settimane

Dopo un anno di assenza, Ciro Immobile è tornato in Serie A. Il suo esordio con la maglia del Bologna, contro la Roma, è stato però interrotto in maniera brusca da un problema muscolare, che l'ha costretto a uscire dal terreno di gioco. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione del retto femorale. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi.