Dopo i 20' all'esordio contro la Roma all'Olimpico, il nuovo acquisto del Bologna Nadir Zortea è stato presentato in conferenza stampa . Queste le sue parole: "È stato tutto molto rapido. Appena ho saputo che il Bologna mi cercava ho detto subito sì. È una delle migliori squadre in Italia negli ultimi anni, si alza il livello e dovrò essere bravo a lavorare e ad assimilare in modo rapido. L’anno scorso facevo più l’ala, quest’anno dovrò difendere di più. De Silvestri mi ha accolto subito bene, sono fortunato di fare lo stesso ruolo così alcuni dubbi me li risolve lui. Mi ha fatto inserire nel gruppo velocemente. Con Sartori ci conosciamo da quando ero all’Atalanta, sono contento di averlo ritrovato".

"Italiano chiede cose che nessuno mi aveva mai chiesto"

Zortea ha continuato, parlando del rapporto con il nuovo allenatore Vincenzo Italiano: "Abbiamo parlato molto a livello tattico, chiede delle cose particolari che nessuno mi aveva chiesto. Stiamo facendo molta analisi tattica, fisicamente sto bene e quindi ci stiamo concentrando sul lavoro di campo. Mi ha chiesto anche di spingere, non solo di difendere, bisogna essere lucidi per capire quando difendere e quando attaccare. Cambiare tante squadre non è facile, bisogna avere voglia di mettersi in gioco. Però è un percorso che ti permette di imparare tanto. Ho avuto molti allenatori diversi con stili di gioco diversi che mi hanno impiegato in diverse posizioni". Infine, spiega com'è nata la sua esultanza e se farà ancora quella: "La mia esultanza è nata vedendo dei video su TikTok con Luperto. L’ho fatta una volta e ho iniziato a fare gol, tre di fila, l’ho tenuta e anche quest’anno sarà questa. Europa? Ti dà molti stimoli. Ci sono grandi squadre con sono stili di gioco differenti. Ci sarà bisogno di un'aggressività diversa. Il valore delle partite sarà alto".