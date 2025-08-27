All'età di 34 anni Alessandro Florenzi dice addio al calcio giocato. Con un video sui social che lo ritrae in un campo di terra a giocare con dei bambini, Florenzi ha annunciato il suo ritiro: "Oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me" TUTTI GLI ADDII AL CALCIO DEL 2025

Alessandro Florenzi si ritira. Con un video postato sui social ha annunciato il suo addio al calcio all'età di 34 anni. Roma, Crotone, Valencia, Psg e Milan le squadre in cui ha giocato, partendo come piace ricordare a lui dai campetti di periferia. E il video, in cui recita una vera e propria lettera dedicata al pallone, lo ritrae proprio su uno di quei campetti in terra di Roma a giocare con dei bambini. Il campo in cui chiude ufficialmente il suo percorso da calciatore professionista è quello dedicato a Francesco Valdiserri, il ragazzo travolto e ucciso da un'auto a Roma nell'autunno del 2022. "Grazie di tutto, amico mio. E a presto", recita alla fine del video. Florenzi ha deciso di ritirarsi a luglio, declinando alcune proposte da Turchia e Spagna, con il Valencia che lo aveva cercato nuovamente, dopo essersi svincolato dal Milan. Per lui è arrivato il momento di smettere, in attesa di capire cosa fare in futuro, magari nel mondo del calcio.

"Ci salutiamo, ma farai sempre parte di me" Questo il messaggio di Florenzi sui social: "Grazie di tutto, amico mio. Mi hai insegnato ad amare tutti i tifosi, dal primo all’ultimo senza eccezione. Ognuno di voi mi ha spinto a migliorare e ognuno di voi mi ha aiutato a risollevarmi dalle cadute che fanno parte di questo sport come della vita: vi sono davvero grato. Voglio ringraziare ogni compagno, allenatore, componente dello staff e dirigente, tutti nessuno escluso: giorno dopo giorno il vostro supporto e la vostra professionalità mi hanno permesso di crescere come uomo e come calciatore. Ringrazio te, Ale, per aver visto qualcosa di speciale in quel piccoletto in mezzo al campo 17 anni fa. Tu e la famiglia della WSA siete stati, siete e sarete sempre una parte essenziale della mia vita, non solo calcistica. Voglio ringraziare infine tutti coloro che mi hanno accompagnato in questo lungo viaggio, in particolare tutte le persone che lavorano silenziose dietro le quinte: ognuno di voi ha lasciato un segno dentro di me. Senza di voi non sarei la persona che sono oggi. Grazie ancora, amico mio: oggi ci salutiamo ma tu farai sempre parte di me".

La carriera di Florenzi: tra trofei e infortuni Dai campetti dietro ai container, come piace ricordare a lui, fino all'Olimpico, San Siro, Wembley e le esperienze all'estero. Dalla Serie A alla Nazionale, a quell'europeo vinto con l'Italia e lo scudetto e la Supercoppa alzati con il Milan. In mezzo la fascia di capitano della Roma e le tante partite da protagonista, con quel gol da centrocampo con il Barcellona in Champions League che ha fatto il giro del mondo. Nella carriera di Florenzi non sono mancati però neanche i momenti bui, gli infortuni, che forse gli hanno precluso un'ultima parte di carriera importante e da titolare. La rottura del legamento crociato per ben tre volte e i tanti problemi muscolari. In totale, tra tutte le competizioni, le presenze sono 525 con 75 gol e 43 assist in oltre 15 anni di carriera.