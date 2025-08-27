Massimo Moratti ricoverato per una polmonite

Massimo Moratti, l'ex presidente dell'Inter ricoverato per una polmonite
Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter è stato trasportato all'Istituto Humanitas di Rozzano ma non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni da quanto si è appreso non sono critiche ma i medici lo hanno intubato perché faticava a respirare autonomamente. Le news
Massimo Moratti è ora ricoverato in terapia intensiva presso l'Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite. L'ex presidente dell'Inter è stato intubato per facilitare la respirazione ma le sue condizioni non sono critiche e non è in pericolo di vita. Lo scorso 16 maggio ha compiuto 80 anni, con una festa a sorpresa organizzata dai figli in cui sono stati presenti tanti ex Inter passati sotto la sua gestione (in particolare i vincitori del Triplete nel 2010).