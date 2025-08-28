Moratti in lieve miglioramento: le news

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite all'Istituto Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riporta l'ANSA, le sue condizioni sono in lieve miglioramento anche se resta sotto osservazione

Sono in lieve miglioramento le condizioni di Massimo Moratti, ricoverato a causa di una polmonite all'Humanitas di Rozzano. Secondo quanto riporta l'ANSA, l'ex presidente dell'Inter, attualmente intubato in terapia intensiva, resta comunque sotto stretta osservazione. I tifosi nerazzurri, come tutto il mondo del calcio, seguono con apprensione il decorso clinico di Moratti e sono numerose le attestazioni di affetto che si susseguono in queste ore.