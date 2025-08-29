Esplora tutte le offerte Sky
Bologna-Como, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato delle 18.30, il Bologna debutta in casa contro il Como. Italiano senza Immobile punta su Castro dal 1' e ha tre ballottaggi. Fabregas conferma gli undici che hanno battuto la Lazio, con Douvikas dal 1' e non Morata. Vojvoda sempre alto a destra. Le probabili di Bologna-Como

SERIE A, 2^ GIORNATA: PROBABILI

Probabili formazioni
Bologna
Lukasz Skorupski
Lukasz Skorupski
Portiere
Bologna
Nadir Zortea
Nadir Zortea
Terzino destro
Bologna
Martin Vitík
Martin Vitík
Difensore centrale
Bologna
Torbjørn Heggem
Torbjørn Heggem
Difensore centrale
Bologna
Charalampos Lykogiannis
Charalampos Lykogiannis
Terzino sinistro
Bologna
Tommaso Pobega
Tommaso Pobega
Centrocampista centrale
Bologna
Remo Freuler
Remo Freuler
Centrocampista centrale
Bologna
Riccardo Orsolini
Riccardo Orsolini
Ala destra
Bologna
Jens Odgaard
Jens Odgaard
Trequartista
Bologna
Nicolò Cambiaghi
Nicolò Cambiaghi
Ala sinistra
Bologna
Santiago Castro
Santiago Castro
Attaccante

BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione

Skorupski; Zortea, Vitík, Heggem, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

  • Con Immobile out, dal 1' minuto in avanti ci sarà Castro
  • Indisponibili anche Casale e Holm. 
  • Tre ballottaggi per Italiano: Lykogiannis favorito su Miranda (che torna dalla squalifica), Pobega avanti su Ferguson, Cambiaghi titolare e non il nuovo acquisto Rowe
Como
Jean Butez
Jean Butez
Portiere
Como
Ignace Van der Brempt
Ignace Van der Brempt
Terzino destro
Como
Jacobo Ramón
Jacobo Ramón
Difensore centrale
Como
Marc Oliver Kempf
Marc Oliver Kempf
Difensore centrale
Como
Álex Valle
Álex Valle
Terzino sinistro
Como
Nico Paz
Nico Paz
Centrocampista
Como
Máximo Perrone
Máximo Perrone
Centrocampista centrale
Como
Lucas da Cunha
Lucas da Cunha
Centrocampista
Como
Mërgim Vojvoda
Mërgim Vojvoda
Ala destra
Como
Tasos Douvikas
Tasos Douvikas
Attaccante
Como
Jesús Rodríguez
Jesús Rodríguez
Ala sinistra

COMO (4-3-3) la probabile formazione

Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Perrone, da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Rodríguez. All. Fabregas

  • Fabregas conferma gli 11 che hanno battuto la Lazio al debutto
  • Davanti, senza Diao, per cui lo stop sarà lungo, ancora spazio a Douvikas con Morata inizialmente in panchina
  • Vojvoda confermato alto a destra

CALCIO: SCELTI PER TE