Nel match del sabato delle 18.30, il Bologna debutta in casa contro il Como. Italiano senza Immobile punta su Castro dal 1' e ha tre ballottaggi. Fabregas conferma gli undici che hanno battuto la Lazio, con Douvikas dal 1' e non Morata. Vojvoda sempre alto a destra. Le probabili di Bologna-Como
BOLOGNA (4-2-3-1) la probabile formazione
Skorupski; Zortea, Vitík, Heggem, Lykogiannis; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
- Con Immobile out, dal 1' minuto in avanti ci sarà Castro
- Indisponibili anche Casale e Holm.
- Tre ballottaggi per Italiano: Lykogiannis favorito su Miranda (che torna dalla squalifica), Pobega avanti su Ferguson, Cambiaghi titolare e non il nuovo acquisto Rowe
COMO (4-3-3) la probabile formazione
Butez; Van der Brempt, Ramón, Kempf, Valle; Paz, Perrone, da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Rodríguez. All. Fabregas
- Fabregas conferma gli 11 che hanno battuto la Lazio al debutto
- Davanti, senza Diao, per cui lo stop sarà lungo, ancora spazio a Douvikas con Morata inizialmente in panchina
- Vojvoda confermato alto a destra