Nel match del sabato delle 18.30, il Bologna debutta in casa contro il Como. Italiano senza Immobile punta su Castro dal 1' e ha tre ballottaggi. Fabregas conferma gli undici che hanno battuto la Lazio, con Douvikas dal 1' e non Morata. Vojvoda sempre alto a destra. Le probabili di Bologna-Como

SERIE A, 2^ GIORNATA: PROBABILI