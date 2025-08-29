Introduzione

L'ultima giornata prima della sosta potrebbe essere una replica dei primi 90 minuti di stagione. Questo perché, al momento, i vari alllenatori non hanno intenzione di rivoluzionare la propria formazione titolare. Qualche cambio ci sta ma nulla più. Gli ultimissimi arrivati difficilmente saranno impegati dal primo minuto



Tante conferme quindi? Per rispondere a questa e ad altre domande in vista dell'inizio di giornata non ci resta che chiedere agli inviati di Sky Sport. Grazie al loro prezioso lavoro, tifosi e fantallenatori avrenno risposta ai quesiti tattico-fisici. Ecco quindi la situazione squadra per squadra in merito alle probabili formazioni della seconda giornata di campionato