Introduzione
L'ultima giornata prima della sosta potrebbe essere una replica dei primi 90 minuti di stagione. Questo perché, al momento, i vari alllenatori non hanno intenzione di rivoluzionare la propria formazione titolare. Qualche cambio ci sta ma nulla più. Gli ultimissimi arrivati difficilmente saranno impegati dal primo minuto
Tante conferme quindi? Per rispondere a questa e ad altre domande in vista dell'inizio di giornata non ci resta che chiedere agli inviati di Sky Sport. Grazie al loro prezioso lavoro, tifosi e fantallenatori avrenno risposta ai quesiti tattico-fisici. Ecco quindi la situazione squadra per squadra in merito alle probabili formazioni della seconda giornata di campionato
Quello che devi sapere
CREMONESE-SASSUOLO, venerdì ore 18:30
Cremonese
- Assente l’uomo copertina della prima giornata di campionato. Bonazzoli infatti non compare nell’elenco dei convocati (aveva preso un colpo contro il Milan)
- Tra i rientri dal turno di squalifica c’è Vazquez che farà da suggeritore per Sanabria. Questo il duo d’attacco dei grigiorossi
- Tra difesa e centrocampo infine solo conferme: in mediana Grassi lotta con Bondo ma l’ex Milan, salvo sorprese, partirà dalla panchina
Sassuolo
- Fabio Grosso sta pensando di far partire dall’inizio Matic. Il ballottaggio è con un altro nuovo arrivo ovvero Vranckx
- Nel 4-3-3 neroverde anche in difesa si fanno dei ragionamenti con Idzes che potrebbe strappare un posto
- C’è Koné squalificato, occhio a Iannoni e Ghion che potrebbero rappresentare un cambio last minute. Niente di nuovo in attacco
Probabili formazioni
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurientè
LECCE-MILAN, venerdì ore 20:45 su Sky Sport
Lecce
- Nell’attacco della squadra di Eusebio Di Francesco, torna a disposizione Pierotti che ha scontato il turno di squalifica
- Punta di riferimento sarà Camarda, ex di turno, con Tete Morente confermato a destra. In mediana non è stato bene Pierret
- In difesa si va verso la conferma del quartetto visto settimana scorsa a Genova anche se Kouassi spera di prendersi la corsia destra
Milan
- Fari puntati sulle condizioni di Pulisic, non al meglio. L’americano dovrebbe partire dalla panchina
- In mediana mancherà per un po’ Jashari: lesione del legamento crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sinistro per il neo acquisto rossonero
- In difesa spera De Winter e potrebbe rischiare Tomori. Modric, con buona pace di Ricci, va verso una maglia così come Musah a destra
Probabili formazioni
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, T.Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani Berisha,Pierotti, Camarda, Tete Morente
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovi ; Muash, Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Estupinan; Saelemaekers, Gimenez
BOLOGNA-COMO, sabato ore 18:30
Bologna
- Dopo la Roma, arriva il Como. Inizio non certo soft per Italiano che dovrebbe proprorre nuovamente De SIilvestri in staffertta con Zortea
- Al centro Vitik partirà dall'inizio visto l'infortunio occorso a Casale che era partito titolare contro la Roma. Torna dalla squalifica Miranda
- In attacco invece ci sono tanti pretendenti. Cambiaghi resta in pole. Castro, ovviamente, titolari visto lo stop di Immobile
Como
- Confermato il lungo stop per Diao che se dovesse decidere di operarsi potrebbe tornare nel 2026
- Per ora Fabregas pensa allo stesso XI che ha trionfato contro la Lazio con Vand Der Brempt terzino e Vojvoda alto nel tridente
- In mediana ancora panchina quindi per Sergio Roberto e Cqueret visto che con Perrone ci saranno Paz e Da Cunha
Probabili formazioni
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard/, Cambiaghi; Castro
COMO (4-3-3): Butez; Van Der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Paz, Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Douvikas, Jesus Rodriguez
PARMA-ATALANTA, sabato ore 18:30
Parma
- La suggestione in attacco è quella di mettere, come compagno di Pellegrino, il nuovo arrivato Oristanio
- Altri combi in vista? Forse visto che in difesa rientra Balogh dalla squalifica
- Un'altra possibile novità può essere rappresentata da Sorensen che era già entrato a gara in corso settimana scorsa
Atalanta
- Juric per ora dovrebbe continuare a schierare Scamacca come terminale di riferimento. Dientro c'è il solito traffico
- Tanti i candidati sulla trequarti: Maldini pare più avanti rispetto a Samardzic ma il terzo "incomodo" Sulemana potrebbe spuntarla
- SUlla corsia sinistra resta Zalewski mentre in difesa rischia Scalvini
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Keita, Bernabè, Sorensen, Valeri; Oristanio, Pellegrino
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, K.Sulemana; Scamacca
NAPOLI-CAGLIARI, sabato ore 20:45
Napoli
- Pochi dubbi per Antonio conte che va verso un blocco di conferma totale per la prima sfida al Maradona
- L'unico ballottaggio riguarda la porta. Per ora è ancora in pole Meret ma in questa giornata scopriremo quanta alternanza potrà esserci in stagione
- Davanti ci sarà ancora Lucca con De Bruyne a dirigere il gioco insieme a Lobotka nel 4-1-4-1 dei Campioni d'Italia
Cagliari
- Leonardo Pavoletti resta ai box e non ci sarà al Maradona. Come punta di riferimento va verso la conferma Borrelli.
- In difesa ancora Luperto e Mina ma a destra ballottaggio tra Obert e Palestra con il primo in vantaggio
- Sulla trequarti sicuro il posto da titolare per Folorusho. L'altra maglia è in ballottaggio tra Gaetano ed Esposito
Probabili formazioni
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Folorunsho, Gaetano; Borrelli
PISA-ROMA, sabato ore 20:45 su Sky Sport
Pisa
- La linea difensiva potrebbe essere confermata: Calabresi spera di sopravanzare Denoon, apparso un po' in difficoltà settimana scorsa.
- Il duo alle spalle della punta non cambia: con Tramoni ci sarà Moreo. Angori non teme rivali sulla corsia sinintra
- Davanti Gilardino riflette sulle possibili soluzioni. Contro la Roma potrebbe toccare a Nzola dal primo minuto
Roma
- Cambio in difesa per Gasperini che ritrova Celik dopo il turno di squalifica. Hermoso scivola in panchina
- Per il resto praticamente nessuna novità da segnalare rispetto all'XI visto contro il Bologna
- Wesley e Angelino agiranno sulle corsie esterne mentre El Shaarawy e Soulé faranno "squadra" con Ferguson
Probabili formazioni
PISA (3-4-2-1): Semper; Denoon, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola
ROMA (3-4-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Konè, Cristante, Angelino; Soulè, Ferguson, El Shaarawy
TORINO-FIORENTINA, domenica ore 18:30 su Sky Sport
Torino
- Baroni e ii suoi devono assolutamente dimenticare i primi 90 minuti di stagione.. In difesa Pedersen a destra e Maripan che ritrova una maglia
- In mediana Ilkhan non aveva sfigurato contro l'Inter ma domenica potrebbe partire dall'inizio Asllani
- Non si prevedono invece cambi nel tridente d'attacco con Ngonge e Vlasic a supporto di Adams
Fiorentina
- Dopo la pazza sfida di Conference League, che ha qualificato la Viola, c'è da fare il punto della situazione anche se un po' di turnover da parte di pioli c'è stato
- Gudmundsson e Ndour potrebbero ritrovarsi sulla trequarti alle spalle di Moise Kean ma occhio anche a Piccoli titolare in tandem con Kean
- In difesa Viti e Marì non hanno fatto tantissimo in coppa per sperare in una maglia domenica contro il Torino
Probabili formazioni
TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Fagioli, Sohm, Gosens; Gudmundsson, Ndour; Kean
GENOA-JUVENTUS, domenica ore 18:30
Genoa
- Buona parte della squadra vista all'esordio sarà confermata ma c'è chi scalpita tra attacco e centrocampo
- Vitinha punta a scavalcare Colombo. Per il momento i due difficilmente potrebbero giocare insieme come tandem d'attacco
- In difesa Marcandalli lotta con Ostigard mentre Malinovskyi potrebbe "panchinare" Carboni
Juventus
- Cambiaso è out per squalifica (salterà anche l'Inter) e quindi Tudor deve necessariamente cambiare
- Detto che David resta il terminale offensivo, a sinistra spazio a McKennie. Sull'altro versante invece chance per Kalulu esterno
- Difesa con Gatti sul centro-destra e Kelly dal lato opposto: Conceicao sempre accanto a Yildiz
Probabili formazioni
GENOA (4-3-2-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Malinovskyi,, Masini; Stanciu, Gronbaek; Colombo
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Conceicao; David
INTER-UDINESE, domenica ore 20:45
Inter
- Dopo la scorpacciata contro il Torino, Chivu ritrova la rosa al completo visti i rientri dai turni di squalifica
- Calhanoglu si riprenderà le chiavi del centrocampo con Barella che torna a fare la mezzala
- Conferme in difesa e attacco con Lautaro e Thuram pronti. In mezzo Sucic può mantenere la titolarità
Udinese
- Qualche ballottaggio in casa bianconera. L'avversario è tosto e si potrebbe pensare a cambi per contenere l'Inter di Chivu
- In difesa Bertola va verso un altro gettone in Serie A ma attenzione alla candidatura di Goglichidze
- Ehizibue e Zemura agiranno sulle corsie esterne. Coppia d'attacco sempre formata da Davis e Bravo
Probabili formazioni
INTER (3-5-2): Sommer; Pavard; Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez
UDINESE (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Atta, Zemura; Iker Bravo, Davis
LAZIO-VERONA, domenica ore 20:45
Lazio
- Sarri vuole la prima vittoria, e i primi punti, in campionato. Il tecnico biancoceleste sceglie il trio Cancellieri, Castellanos e Zaccagni là davanti
- Attenzione però a Noslin e Pedro che insidiano la titolarità di Cancellieri. Stesso discorso per Belahyane
- L'ex di turno si gioca una maglia con Dele-Bashiru. In difesa deve scontare il secondo turno di qualifica Romagnoli
Verona
- Zanetti riflette sul possibile utilizzo degli ultimi arrivati ma il suo XI titolare non dovrebbe discorstarsi da quello visto 7 giorni fa
- Fallou Cham si prende la fascia destra con Bradaric sul versante opposto. Davanti sempre il duo Giovane-Sarr
- In difesa Ebosse spera di trovare un pertugio ed infilarsi in formazione titolare ma per ora Nelsson, Unai Nunez e Frese paiono intoccabili
Probabili formazioni
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Cham, Serdar, Bernede, Niasse, Bradaric; Giovane, Sarr