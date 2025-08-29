Esplora tutte le offerte Sky
Cremonese-Sassuolo, le probabili formazioni

Serie A

Cremonese e Sassuolo si sfidano nel primo match della seconda giornata di Serie A alle 18.30. Le probabili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Fabio Grosso

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Probabili formazioni
Cremonese
Emil Audero
Emil Audero
portiere
Cremonese
Filippo Terracciano
Filippo Terracciano
difensore centro destra
Cremonese
Federico Baschirotto
Federico Baschirotto
difensore centrale
Cremonese
Matteo Bianchetti
Matteo Bianchetti
difensore centro sinistra
Cremonese
Alessio Zerbin
Alessio Zerbin
esterno destro
Cremonese
Michele Collocolo
Michele Collocolo
mezzala destra
Cremonese
Alberto Grassi
Alberto Grassi
centrocampista centrale
Cremonese
Jari Vandeputte
Jari Vandeputte
mezzala sinistra
Cremonese
Giuseppe Pezzella
Giuseppe Pezzella
esterno sinistro
Cremonese
Franco Vázquez
Franco Vázquez
trequartista
Cremonese
Antonio Sanabria
Antonio Sanabria
attaccante

CREMONESE (3-5-1-1) la probabile formazione

Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vázquez; Sanabria. All. Nicola

Sassuolo
Stefano Turati
Stefano Turati
portiere
Sassuolo
Sebastian Walukiewicz
Sebastian Walukiewicz
terzino destro
Sassuolo
Filippo Romagna
Filippo Romagna
difensore centrale
Sassuolo
Tarik Muharemovic
Tarik Muharemovic
difensore centrale
Sassuolo
Josh Doig
Josh Doig
terzino sinistro
Sassuolo
Luca Lipani
Luca Lipani
mezzala destra
Sassuolo
Nemanja Matic
Nemanja Matic
centrocampista centrale
Sassuolo
Daniel Boloca
Daniel Boloca
mezzala sinistra
Sassuolo
Domenico Berardi
Domenico Berardi
attaccante destra
Sassuolo
Andrea Pinamonti
Andrea Pinamonti
punta centrale
Sassuolo
Armand Laurienté
Armand Laurienté
attaccante sinistra

SASSUOLO (4-3-3) la probabile formazione

Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso

Serie A: Altre Notizie

Il calendario della 2^ giornata di Serie A

guida tv

Da venerdì 29 a domenica 31 agosto, su Sky e in streaming su NOW, la seconda giornata di Serie A,...

Moratti in lieve miglioramento: le news

milano

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva per una polmonite all'Istituto Humanitas di...

Jashari, frattura del perone: 8 settimane out

Serie A

Frattura composta del perone per Ardon Jashari che ha subito un colpo durante l'allenamento di...

Lazio, iniziativa social per coinvolgere i tifosi

lazio

La Lazio ha lanciato un'iniziativa per coinvolgere i propri tifosi. Tramite un sondaggio sui...

Allegri: "Mai chiesto Vlahovic. Jashari out"

milan

Giornata di vigilia in casa Milan: domani, venerdì 29 agosto, i rossoneri affronteranno il Lecce...
