Dove vedere Lecce-Milan

La sfida fra Lecce e Milan valida per la 2^ giornata di campionato, si gioca venerdì 29 agosto alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani; a bordocampo Peppe Di Stefano e Marco Nosotti. Appuntamento inoltre con L'Originale, dalle 20 alle 20.45 e dalle 22.35 a mezzanotte. In studio Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta e Gianfranco Teotino.

I numeri Lecce-Milan

Il Milan è una delle due squadre, al pari del Bologna, contro cui il Lecce ha pareggiato il maggior numero di partite in Serie A: 13 segni 'X' su 38 incontri, con due successi per i salentini e 23 per i rossoneri. Dopo aver vinto le ultime tre partite contro il Lecce in Serie A, il Milan potrebbe ottenere almeno quattro successi consecutivi contro i salentini solo per la seconda volta nella sua storia nel massimo campionato, la prima dal periodo tra novembre 1989 e agosto 1993 (cinque in quel caso). Il Lecce ha vinto solo una delle 19 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A (10N, 8P), con il successo risalente al 1° aprile 2006 (1-0, rete di Axel Konan con Roberto Rizzo in panchina); da allora, ci sono stati quattro pareggi e tre successi esterni, con entrambe le squadre sempe a segno, per una media gol a partita di 4.1 nel parziale. Nello scorso campionato, il Milan aveva iniziato la stagione senza trovare il successo nelle prime due gare stagionali (2-2 vs Torino, 1-2 vs Parma); solo due volte i rossoneri hanno perso entrambe le prime due partite stagionali nella loro storia in Serie A: nel 2008/09 con Carlo Ancelotti e nel 1986/87 con Nils Liedholm alla guida.

Tra la fine dello scorso campionato e l’inizio di quello attuale, il Lecce ha registrato tre clean sheet consecutivi e potrebbe arrivare a quattro gare di fila con la porta inviolata per la prima volta in assoluto in Serie A. Il Lecce ha vinto l’ultima gara casalinga in Serie A (1-0 contro il Torino, il 18 maggio scorso) e in tutto lo scorso campionato non ha mai vinto due match interni di fila; l'ultima volta, infatti, risale alle prime tre gare interne della stagione 2023/24 (tre vittorie in quel caso).