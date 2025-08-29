Nel match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, 4K, 251), il Pisa torna a giocare una partita in casa in Serie A dopo 34 anni. Gilardino punta su Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle. Gasperini annuncia il ritorno di Pellegrini tra i convocati e punta su Ferguson con Soulé ed El Shaarawy davanti. Dybala parte in panchina. Celik torna dalla squalifica e gioca dal 1’ in difesa. Le probabili di Pisa-Roma
PISA (3-4-2-1) la probabile formazione
Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino
- Per la prima in casa Gilardino si affida davanti a Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle
- Difesa che dovrebbe essere confermata anche se Calabresi potrebbe subentrare a Denoon
ROMA (3-4-3) la probabile formazione
Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini
- Come annunciato da Gasperini, Pellegrini farà parte dei convocati
- In difesa torna dopo la squalifica Celik, con Hermoso in panchina
Sulle fasce Wesley (autore del gol al Bologna e convocato dal Brasile) e Angelino
- Davanti, insieme a Ferguson, Soulé ed El Shaarawy. Dybala dovrebbe partire in panchina