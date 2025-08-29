Esplora tutte le offerte Sky
Pisa-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A

Serie A

Nel match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, 4K, 251), il Pisa torna a giocare una partita in casa in Serie A dopo 34 anni. Gilardino punta su Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle. Gasperini annuncia il ritorno di Pellegrini tra i convocati e punta su Ferguson con Soulé ed El Shaarawy davanti. Dybala parte in panchina. Celik torna dalla squalifica e gioca dal 1’ in difesa. Le probabili di Pisa-Roma

GASPERINI: "PELLEGRINI CONVOCATO"

Probabili formazioni
Pisa
Adrian Semper
Adrian Semper
Portiere
Pisa
Antonio Caracciolo
Antonio Caracciolo
Difensore
Pisa
Simone Canestrelli
Simone Canestrelli
Difensore centrale
Pisa
Daniel Denoon
Daniel Denoon
Difensore
Pisa
Idrissa Touré
Idrissa Touré
Esterno destro
Pisa
Michel Aebischer
Michel Aebischer
Centrocampista centrale
Pisa
Marius Marin
Marius Marin
Centrocampista centrale
Pisa
Samuele Angori
Samuele Angori
Esterno sinistro
Pisa
Mattéo Tramoni
Mattéo Tramoni
Trequartista
Pisa
Stefano Moreo
Stefano Moreo
Trequartista
Pisa
M'Bala Nzola
M'Bala Nzola
Attaccante

PISA (3-4-2-1) la probabile formazione

Semper; Caracciolo, Canestrelli, Denoon; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Nzola. All. Alberto Gilardino

  • Per la prima in casa Gilardino si affida davanti a Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle
  • Difesa che dovrebbe essere confermata anche se Calabresi potrebbe subentrare a Denoon
Roma
Mile Svilar
Mile Svilar
Portiere
Roma
Zeki Çelik
Zeki Çelik
Difensore
Roma
Gianluca Mancini
Gianluca Mancini
Difensore centrale
Roma
Evan Ndicka
Evan Ndicka
Difensore
Roma
Wesley
Wesley
Esterno destro
Roma
Manu Koné
Manu Koné
Centrocampista centrale
Roma
Bryan Cristante
Bryan Cristante
Centrocampista centrale
Roma
Angelino
Angelino
Esterno sinistro
Roma
Matías Soulé
Matías Soulé
Attaccante
Roma
Evan Ferguson
Evan Ferguson
Attaccante
Roma
Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy
Attaccante

ROMA (3-4-3) la probabile formazione

Svilar; Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Ferguson, El Shaarawy. All. Gian Piero Gasperini

  • Come annunciato da Gasperini, Pellegrini farà parte dei convocati
  • In difesa torna dopo la squalifica Celik, con Hermoso in panchina
    Sulle fasce Wesley (autore del gol al Bologna e convocato dal Brasile) e Angelino
  • Davanti, insieme a Ferguson, Soulé ed El Shaarawy. Dybala dovrebbe partire in panchina

