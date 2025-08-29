Nel match del sabato sera alle 20.45 (diretta su Sky Sport Calcio, 4K, 251), il Pisa torna a giocare una partita in casa in Serie A dopo 34 anni. Gilardino punta su Nzola dal 1’, con Tramoni e Moreo alle sue spalle. Gasperini annuncia il ritorno di Pellegrini tra i convocati e punta su Ferguson con Soulé ed El Shaarawy davanti. Dybala parte in panchina. Celik torna dalla squalifica e gioca dal 1’ in difesa. Le probabili di Pisa-Roma

GASPERINI: "PELLEGRINI CONVOCATO"