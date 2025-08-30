Dove vedere Bologna-Como

La partita Bologna-Como, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky , la partita è visibile anche sul canale DAZN2, disponibile al canale 215 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Bologna e Como

Il Bologna ha vinto quattro delle ultime sette sfide contro il Como in Serie A (1N, 2P), mantenendo in quattro occasioni la porta inviolata, inclusa la più recente; inoltre, dopo il successo e il pareggio nello scorso campionato, i felsinei potrebbero evitare la sconfitta per tre gare di fila contro i lariani per la prima volta nella massima serie. Il Como ha subito almeno una rete in ciascuna delle ultime cinque sfide contro il Bologna in Serie A e solo una volta nella competizione ha incassato gol per più match di fila contro i felsinei, arrivando a sei tra il 1975 e il 1982. Il Bologna ha vinto le ultime quattro gare casalinghe contro il Como in Serie A, senza mai subire gol; i rossoblù hanno una serie in corso più lunga di clean sheet in casa contro una singola avversaria solo contro la Lazio (cinque) nella massima serie. Considerando anche la fine dello scorso campionato, il Bologna è reduce da quattro sconfitte consecutive in Serie A e l’ultima volta che ha perso cinque gare di fila sotto la guida dello stesso allenatore risale al periodo aprile-maggio 2011, con Alberto Malesani in panchina. Il Como ha vinto entrambe le prime due gare stagionali in Serie A solo una volta, nella stagione 1951/52; da allora, i lariani non avevano mai più vinto alcuna delle prime due partite in una stagione nella massima serie (8N, 14P), fino alla prima giornata di questo campionato (2-0 vs Lazio). Dopo la sconfitta all’esordio in questo campionato contro la Roma, il Bologna potrebbe perdere le prime due gare stagionali in Serie A per la prima volta dal 2015/16; anche in quel caso, i felsinei incassarono una sconfitta nella prima giornata all’Olimpico, ma contro la Lazio (1-2, sotto la guida di Delio Rossi).