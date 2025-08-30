Archiviata la vittoria contro il Parma della prima giornata, la Juventus di Igor Tudor si prepara a far visita al Genoa. I bianconeri dovranno rinunciare allo squalificato Cambiaso, sulla sinistra Kostic. A centrocampo Locatelli favorito su Koopmeiners. In attacco c'è David supportato da Conceiçao e Yildiz. Vieira potrebbe alzare Norton-Cuffy sulla linea dei trequartisti, con Malinkovskyi al centro e Stanciu a sinistra. Fischio d'inizio domenica alle 18.30
GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione
Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Stanciu; Colombo. All. Patrick Vieira
- Vieira potrebbe alzare Norton-Cuffy e inserire Sabelli come terzino destro
- Stanciu potrebbe cambiare fascia e passare a sinistra
- Tentazioni Malinovksyi e Ostigard
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione
Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor
- Tudor deve fare i conti con l'assenza per squalifica di Cambiaso
- Sulla corsia di sinistra c'è Kostic
- In mezzo al campo Locatelli favorito su Koopmeiners
- In avanti Conceição e Yildiz a supporto di David