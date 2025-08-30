Esplora tutte le offerte Sky
Genoa-Juventus, le probabili formazioni

Serie A

Archiviata la vittoria contro il Parma della prima giornata, la Juventus di Igor Tudor si prepara a far visita al Genoa. I bianconeri dovranno rinunciare allo squalificato Cambiaso, sulla sinistra Kostic. A centrocampo Locatelli favorito su Koopmeiners. In attacco c'è David supportato da Conceiçao e Yildiz. Vieira potrebbe alzare Norton-Cuffy sulla linea dei trequartisti, con Malinkovskyi al centro e Stanciu a sinistra. Fischio d'inizio domenica alle 18.30

GENOA (4-2-3-1) la probabile formazione

Leali; Sabelli, Østigård, Vásquez, Martín; Masini, Frendrup; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Stanciu; Colombo. All. Patrick Vieira

  • Vieira potrebbe alzare Norton-Cuffy e inserire Sabelli come terzino destro
  • Stanciu potrebbe cambiare fascia e passare a sinistra
  • Tentazioni Malinovksyi e Ostigard 
JUVENTUS (3-4-2-1) la probabile formazione

Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceição, Yildiz; David. All. Igor Tudor

  • Tudor deve fare i conti con l'assenza per squalifica di Cambiaso
  • Sulla corsia di sinistra c'è Kostic
  • In mezzo al campo Locatelli favorito su Koopmeiners
  • In avanti Conceição e Yildiz a supporto di David

CALCIO: SCELTI PER TE