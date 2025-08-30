Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genoa-Juventus, Tudor: "Non ho mai bocciato Nico Gonzalez, contento sia qua"

juventus

Le parole dell'allenatore croato alla vigilia della sfida al Genoa: "Servirà una grande gara, giocheremo contro un avversario difficile che non ti regala niente". Sul mercato ha spiegato: "Mancano ancora 2 giorni e il direttore Comolli sta facendo il possibile. Sono contento della squadra. Le conferme sono un valore aggiunto, poi c'è il ritorno di Bremer". Sui singoli ha concluso: "Non c'è mai stata una bocciatura di Nico Gonzalez da parte mia, sono contento di averlo in squadra"

SERIE A, 2^ GIORNATA: LE PROBABILI

Dopo il Parma, la Juventus si prepara alla trasferta del Ferraris contro il Genoa. "C'è una bella energia e una bella atmosfera - ha dichiarato Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia -. Con il Genoa servirà una grande gara, giocheremo contro un avversario difficile che non ti regala niente. Sono tosti e organizzati". In merito al sorteggio Champions, l'allenatore croato ha aggiunto: "Poteva andare peggio, ma anche meglio. Cambia poco, i ragazzi sono quando sentono quella musichetta cambiano. Ci siamo goduti il sorteggio perché ce lo siamo guadagnati negli ultimi tre mesi con fatica e sudore".

 

Tudor: "Le conferme un valore aggiunto, contento di avere Nico in squadra"

Passando poi al mercato, Tudor ha spiegato cosa si aspetta da questi ultimi giorni prima della chiusura della sessione estiva: "Mancano ancora due giorni e il direttore Comolli sta facendo il possibile. Sono contento della squadra. Le conferme sono un valore aggiunto, poi c'è il ritorno di Bremer che sta bene ora". Passando ai singoli, l'allenatore bianconero ha voluto chiarire la situazione che riguarda Nico Gonzalez: "È un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c'è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma avuto qualche problemino. Lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra".

Serie A: Altre Notizie

Tudor: "Non ho mai bocciato Nico Gonzalez"

juventus

Le parole dell'allenatore croato alla vigilia della sfida al Genoa: "Servirà una grande gara,...

Dove vedere Parma-Atalanta

guida tv

La partita tra Parma e Atalanta si gioca sabato 30 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app...

Dove vedere Bologna-Como

guida tv

La partita tra Bologna e Como si gioca sabato 30 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di...

Chivu: “Calha motivato. Pio renderà ancora di più"

inter

Alla vigilia della sfida di domani alle 20.45 a San Siro contro l'Udinese, le parole...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, sabato 30 agosto, si scende in campo per la 2^ giornata di Serie A. Alle...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE