Le parole dell'allenatore croato alla vigilia della sfida al Genoa: "Servirà una grande gara, giocheremo contro un avversario difficile che non ti regala niente". Sul mercato ha spiegato: "Mancano ancora 2 giorni e il direttore Comolli sta facendo il possibile. Sono contento della squadra. Le conferme sono un valore aggiunto, poi c'è il ritorno di Bremer". Sui singoli ha concluso: "Non c'è mai stata una bocciatura di Nico Gonzalez da parte mia, sono contento di averlo in squadra"

Dopo il Parma, la Juventus si prepara alla trasferta del Ferraris contro il Genoa. "C'è una bella energia e una bella atmosfera - ha dichiarato Igor Tudor nella conferenza stampa della vigilia -. Con il Genoa servirà una grande gara, giocheremo contro un avversario difficile che non ti regala niente. Sono tosti e organizzati". In merito al sorteggio Champions, l'allenatore croato ha aggiunto: "Poteva andare peggio, ma anche meglio. Cambia poco, i ragazzi sono quando sentono quella musichetta cambiano. Ci siamo goduti il sorteggio perché ce lo siamo guadagnati negli ultimi tre mesi con fatica e sudore ".

Tudor: "Le conferme un valore aggiunto, contento di avere Nico in squadra"

Passando poi al mercato, Tudor ha spiegato cosa si aspetta da questi ultimi giorni prima della chiusura della sessione estiva: "Mancano ancora due giorni e il direttore Comolli sta facendo il possibile. Sono contento della squadra. Le conferme sono un valore aggiunto, poi c'è il ritorno di Bremer che sta bene ora". Passando ai singoli, l'allenatore bianconero ha voluto chiarire la situazione che riguarda Nico Gonzalez: "È un giocatore che mi piace e mi è sempre piaciuto. Non c'è mai stata una bocciatura da parte mia. È un titolare della nazionale argentina. Ho deciso di provarlo sulla fascia, ma avuto qualche problemino. Lui può giocare sia in fascia che davanti. Ha caratteristiche diverse e sono contento di averlo in squadra".