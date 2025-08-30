Chivu: “Calha motivato. Pio renderà ancora di più"

Alla vigilia della sfida di domani alle 20.45 a San Siro contro l'Udinese, le parole dell'allenatore nerazzurro: "E' importante mantenere atteggiamento e mentalità della prima di campionato" ha detto Chivu. Su Calhanoglu, che rientra dopo la squalifica: “E’ tornato motivato, con la voglia di lasciarsi alle spalle la passata stagione”. Quindi su Esposito chiamato dal Ct Gattuso: Lo conosco e so che sono sfide che gli piacciono: più si alzano le aspettative, più rende meglio” SERIE A, 2^ GIORNATA: LE PROBABILI

Alla vigilia della sfida all’Udinese, domani in casa alle 20.45, Cristian Chivu ha chiaro quello che vuole vedere in campo dalla sua Inter: "L'atteggiamento e la mentalità avute nella prima di campionato -ha detto l’allenatore interista in conferenza stampa, riferendosi al 5-0 inflitto al Torino all’esordio- Ci sono tante altre cose da mantenere, altre da migliorare. Le cose fondamentali sono sempre l'atteggiamento e la mentalità". Quindi sulle caratteristiche dell’Udinese: “E’ un avversario ostico, molto strutturata dal punto di vista fisico. Ha creato sempre problemi, ha un allenatore che stimo molto. Partivano l’anno scorso con un 4-4-2, ma sfruttavano tanto il talento di Thauvin sotto Lucca. Ha un centrocampo di struttura, ma anche tanta qualità. Quest’anno, nonostante abbiano cambiato sistema, le caratteristiche sono sempre quelle. E’ sempre difficile affrontare una squadra come l’Udinese”.

Chivu su Calhanoglu ed Esposito in Nazionale L’allenatore ha parlato del turco, che rientra dalla squalifica: "Calhanoglu è un giocatore importante. Lo ha dimostrato negli ultimi anni, ha avuto voglia di migliorarsi e far parte di questo gruppo. Fin dal primo giorno d'allenamento, alla ripresa, ci ha fatto vedere cose importanti. E' tornato motivato, con la mentalità giusta e con l'ambizione di lasciarsi alle spalle la passata stagione come tutti gli altri. Quello che conta è questa stagione. Le prime partite sono importantissime, torna ora a disposizione e siamo tutti contenti". Quindi una risposta su Francesco Pio Esposito convocato da Gattuso con la Nazionale maggiore: "Lo conosco da quando aveva 13 anni, so di che pasta è fatto. Lo conosco caratterialmente, so che tipo di approccio ha anche verso l'esterno. Ha i piedi per terra, sa che la strada è ancora lunga e ha tanto da dimostrare. Sono sfide che gli piacciono. Ha un'umiltà forte che gli permette di crescere nella maniera giusta. Più si alzano le aspettative, più rende meglio. Lo ha fatto vedere in Serie B, ma lo aveva fatto vedere anche da bambino con noi. Non è stato semplice per lui andare a giocare fuori, ma è cresciuto e ora si gode il suo sogno di avere possibilità di giocare in prima squadra all'Inter ed essere parte della nazionale maggiore con l'Italia. Sono felice per lui, non devo aggiungere altro. So quello che lui pensa e so che sono cose che gli daranno più autostima e motivazione per il futuro".