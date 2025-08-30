Esplora tutte le offerte Sky
Inter-Udinese, le probabili formazioni

Serie A

Dopo la vittoria per 5-0 nella prima giornata contro il Torino, l'Inter di Cristian Chivu è pronta a ospitare a San Siro l'Udinese. I bianconeri di Runjaic, invece, sono reduci dal pareggio casalingo con il Verona. Calcio d'inizio domenica alle 20:45 a San Siro

LA CONFERENZA DI CHIVU

INTER (3-5-2) la probabile formazione

Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco, Martínez, Thuram. All. Cristian Chivu

  • Ancora Pavard in difesa, con Bisseck dalla panchina
  • A centrocampo torna dalla squalifica Calhanoglu: dovrebbe fargli posto Mkhitaryan, con la conferma di Sucic
  • Davanti non si tocca la ThuLa
UDINESE (3-5-2) la probabile formazione

Sava, Bertola, Kristensen, Solet, Ehizibue, Atta, Karlström, Lovric, Kamara, Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic

