Dove vedere Napoli-Cagliari

I numeri di Napoli e Cagliari

Il Cagliari ha perso le ultime due sfide contro il Napoli, senza segnare, e potrebbe per la terza volta in Serie A arrivare a tre ko di fila contro i partenopei restando a secco di reti, dopo il 1966 e il periodo 2017-2018. Il Napoli ha perso solo una delle ultime 28 gare contro il Cagliari in Serie A (19V, 8N), con la sconfitta risalente al 25 settembre 2019 (0-1 in casa); in particolare, i partenopei hanno vinto sette delle ultime otto sfide contro i sardi nel girone di andata, con un punteggio aggregato di 21-3. Il Cagliari ha perso le ultime tre trasferte contro il Napoli in Serie A e già in due occasioni ha registrato una serie di quattro sconfitte di fila sul campo dei partenopei, tra il 1966 e il 1969 e nel periodo 2011-2014. Il Napoli è imbattuto nelle ultime 13 gare in Serie A (8V, 5N) – l’ultima sconfitta risale al 23 febbraio scorso, 1-2 vs Como; quella dei partenopei è la serie aperta di imbattibilità più lunga nei maggiori cinque campionati europei. Il Cagliari è reduce da due sconfitte di fila fuori casa – di cui la più recente proprio al Maradona, lo scorso 23 maggio – e non perde più gare esterne consecutive in Serie A dal periodo novembre-dicembre 2023 (serie arrivata a quattro). In ciascuna delle precedenti nove stagioni disputate in Serie A, il Cagliari non ha mai trovato la vittoria entro le prime due gare disputate in campionato, mentre l’ultimo allenatore ad aver vinto nell’arco delle sue prime due gare alla guida dei sardi nella massima serie è stato Leonardo Semplici, tra febbraio e marzo 2021.