Dove vedere Genoa-Juventus

La partita Genoa-Juve, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 31 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Genoa e Juve

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato – l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al Ferraris). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, solo una volta ha mantenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976. Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù. Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e il 1962/63. La Juventus potrebbe mantenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/05-2005/06. I bianconeri hanno però registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 trasferte di Serie A (vittoria 1-0 contro il Cagliari lo scorso 23 febbraio), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei gare fuori casa nello scorso campionato. La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre – l’unica sconfitta in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile.