Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genoa-Juventus, dove vedere la partita in tv: gli orari

guida tv

La partita tra Genoa e Juve si gioca domenica 31 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

Dove vedere Genoa-Juventus in tv 

La partita Genoa-Juve, valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 31 agosto alle 18.30 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare qui e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

 

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

I numeri di Genoa e Juve

La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide contro il Genoa in Serie A (7V, 2N), vincendo entrambe le gare dello scorso campionato – l’unico successo del Grifone nel periodo risale al 6 maggio 2022 (2-1 al Ferraris). La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime tre partite contro il Genoa in campionato, solo una volta ha mantenuto la porta inviolata in più match consecutivi contro i liguri in Serie A: cinque tra il 1964 e il 1976. Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide al Ferraris tra Genoa e Juventus in Serie A: 1-1 il 15 dicembre 2023, completano sette successi dei bianconeri e quattro vittorie rossoblù. Dopo lo 0-0 contro il Lecce, il Genoa potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1992/93 e il 1962/63. La Juventus potrebbe mantenere la porta inviolata in entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2004/05-2005/06. I bianconeri hanno però registrato un solo clean sheet nelle ultime 13 trasferte di Serie A (vittoria 1-0 contro il Cagliari lo scorso 23 febbraio), dopo che aveva mantenuto la porta inviolata in cinque delle prime sei gare fuori casa nello scorso campionato. La Juventus è rimasta imbattuta in nove delle 10 partite con Igor Tudor allenatore in Serie A (6V, 3N), vincendo tutte le ultime tre – l’unica sconfitta in campionato con il tecnico croato è arrivata contro il Parma lo scorso 23 aprile.

Serie A: Altre Notizie

Dove vedere Torino-Fiorentina

guida tv

La partita Torino-Fiorentina della 2^ giornata di Serie A, si gioca domenica 31 agosto alle ore...

Dove vedere Genoa-Juventus

guida tv

La partita tra Genoa e Juve si gioca domenica 31 agosto alle 18.30 e sarà in diretta sulla app di...

Le partite di Serie A di oggi

guida tv

Oggi, domenica 31 agosto, si scende in campo per la 2^ giornata di Serie A. Alle...

Conte: "Mi sarei accontentato anche dello 0-0"

napoli

Dopo la vittoria arrivata al 95’ contro il Cagliari, Conte fa i complimenti ai suoi: “Abbiamo...

Gasp: "Gruppo determinato, Dybala? Un campione"

Serie A

L'allenatore della Roma analizza la vittoria, non semplice, contro il Pisa: "Nel primo tempo non...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE