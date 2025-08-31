Dove vedere Torino-Fiorentina

La sfida tra Torino e Fiorentina valida per la 2^ giornata di campionato, si gioca domenica 31 agosto alle 18.30 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Daniele Barone con il commento di Massimo Gobbi; a bordocampo Marina Presello e Vanessa Leonardi. Appuntamento inoltre con La Casa delle Sport Day , dalle 17.30 alle 18.25. In studio Leo Di Bello con Riccardo Gentile, Stefano Borghi e Michele Padovano. Dalle 20.45 alle 22.35 spazio a Campo Aperto Serie A con Leo Di Bello in compagnia di Paolo Assogna e Riccardo Gentile. Infine- dalle 20 e dalle 22.40 a mezzanotte- da non perdere Sky Calcio Club con Fabio Caressa, Giuseppe Bergomi, Luca Marchegiani, Zvonimir Boban, Stefano De Grandis e Paolo Di Canio.

I numeri di Torino e Fiorentina

La Fiorentina è la formazione contro cui il Torino ha vinto il maggior numero di partite nella sua storia in Serie A: 50 in 152 sfide, completano 52 pareggi e 50 successi viola. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare contro il Torino in campionato (2V, 3N), l’ultimo successo granata risale al 21 gennaio 2023 (1-0 al Franchi). In più, dopo l’1-1 nel confronto più recente dello scorso 19 gennaio, le due formazioni potrebbero pareggiare due partite di fila per la prima volta dalla stagione 2018/19. La Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due trasferte contro il Torino in campionato, solo una volta ha registrato più clean sheet fuori casa di fila contro i granata in Serie A: cinque tra il 1959 e il 1964. Il Torino ha perso quattro gare consecutive di Serie A senza segnare alcun gol per la quinta volta nella sua storia, la prima dal periodo tra febbraio e marzo 2014 – i granata non hanno mai registrato cinque sconfitte di fila senza trovare il gol in Serie A. Il Torino potrebbe perdere entrambe le prime due partite stagionali di Serie A solo per la settima volta nella sua storia, l’ultima risale al 2021/22 con Ivan Juric allenatore. Dopo l’1-1 contro il Cagliari, la Fiorentina potrebbe pareggiare entrambe le prime due partite stagionali di Serie A per la seconda volta dagli anni 2000, dopo lo scorso campionato (nel 2024/25 pareggiò tutte le prime tre: contro Parma, Venezia e Monza). La Fiorentina ha subito gol in ciascuna delle ultime 13 trasferte di campionato, dopo che aveva registrato cinque clean sheet fuori casa di fila in Serie A tra settembre e novembre 2024. L’ultima volta che infatti i viola hanno mantenuto la porta inviolata in trasferta nel torneo risale allo scorso 24 novembre contro il Como (vittoria 2-0).