Ngonge: "Al Toro grazie a Baroni. Io e il calcio, un amore particolare"
Dopo lo scudetto vinto con il Napoli nella passata stagione, in estate Cyril Ngonge si è trasferito al Torino, dove vuole trovare continuità e tornare protagonista. L'attaccante belga, arrivato tre anni fa in Italia, si è raccontato in esclusiva a Sky Sport Insider dove ha spiegato anche la storia particolare di come ha cominciato a giocare a calcio e il rapporto con il papà ex giocatore
