Juventus, problema muscolare per Conceição: lascia il ritiro del Portogalloportogallo
L'esterno offensivo lunedì pomeriggio ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria. Da valutare le sue condizioni in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18
Francisco Conceição ha lasciato il ritiro del Portogallo. L'esterno offensivo della Juventus ha accusato un fastidio muscolare e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria in programma martedì sera. Il portoghese, che è rimasto in panchina nel primo impegno con l'Armenia, aveva lavorato a parte in via precauzionale nel primo allenamento svolto dalla sua nazionale. Le sue condizioni sono da valutare in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium.
Il comunicato del Portogallo
"Francisco Conceição ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l'Ungheria. Il Portogallo giocherà martedì alle 19:45 alla Puskas Arena contro l'Ungheria,la seconda partita del Gruppo F valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo".