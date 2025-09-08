L'esterno offensivo lunedì pomeriggio ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria. Da valutare le sue condizioni in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18

Francisco Conceição ha lasciato il ritiro del Portogallo. L'esterno offensivo della Juventus ha accusato un fastidio muscolare e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria in programma martedì sera. Il portoghese, che è rimasto in panchina nel primo impegno con l'Armenia, aveva lavorato a parte in via precauzionale nel primo allenamento svolto dalla sua nazionale. Le sue condizioni sono da valutare in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium.