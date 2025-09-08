Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Juventus, problema muscolare per Conceição: lascia il ritiro del Portogallo

portogallo

L'esterno offensivo lunedì pomeriggio ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di fastidi muscolari e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria. Da valutare le sue condizioni in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18

Francisco Conceição ha lasciato il ritiro del Portogallo. L'esterno offensivo della Juventus ha accusato un fastidio muscolare e ovviamente non sarà a disposizione per la gara contro l'Ungheria in programma martedì sera. Il portoghese, che è rimasto in panchina nel primo impegno con l'Armenia, aveva lavorato a parte in via precauzionale nel primo allenamento svolto dalla sua nazionale. Le sue condizioni sono da valutare in vista di Juventus-Inter, gara in programma sabato alle 18 all'Allianz Stadium. 

Il comunicato del Portogallo

"Francisco Conceição ha lasciato questo pomeriggio il ritiro della Nazionale a Budapest. Il giocatore ha accusato fastidi muscolari ed è stato dichiarato non idoneo per la partita contro l'Ungheria. Il Portogallo giocherà martedì alle 19:45 alla Puskas Arena contro l'Ungheria,la seconda partita del Gruppo F valida per le qualificazioni per la Coppa del Mondo".

Serie A: Altre Notizie

Problema muscolare per Conceição: lascia il ritiro

portogallo

L'esterno offensivo lunedì pomeriggio ha lasciato il ritiro del Portogallo a causa di fastidi...

Hojlund: "Felice nella miglior squadra d'Italia"

napoli

Sui canali social del club azzurro, le prime parole da giocatore del Napoli dell’attaccante...

Moratti migliora, è uscito dalla terapia intensiva

milano

Ricoverato da circa una settimana a causa di una polmonite, Massimo Moratti ha lasciato il...

San Siro, Sala: "Nessuno sconto per Milan e Inter"

sindaco milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della commemorazione del generale Carlo...

Simonelli: "Fiducioso per Milan-Como in Australia"

Serie A

Il presidente della Lega Serie A, diventata Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli ha parlato in...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE