I 40 anni secondo Luka Modric: il fuoriclasse sta dimostrando che l'età è solo un numero
Il fuoriclasse del Milan spegne oggi 40 candeline. In tanti pensavano che sarebbe passato dall'Italia solo per qualche spezzone di partita, invece l'ex Pallone d'Oro sta già dimostrando quanto possa essere decisivo nonostante l'età, come sanno fare i campioni. E allora tanti auguri Luka, con la speranza che tu possa divertirti (e farci divertire) ancora a lungo
