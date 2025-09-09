Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il compleanno

I 40 anni secondo Luka Modric: il fuoriclasse sta dimostrando che l'età è solo un numero

Veronica Baldaccini

©Getty

Il fuoriclasse del Milan spegne oggi 40 candeline. In tanti pensavano che sarebbe passato dall'Italia solo per qualche spezzone di partita, invece l'ex Pallone d'Oro sta già dimostrando quanto possa essere decisivo nonostante l'età, come sanno fare i campioni. E allora tanti auguri Luka, con la speranza che tu possa divertirti (e farci divertire) ancora a lungo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ