L'infortunio al tendine d'Achile, la retrocessione in Serie B e... l'atteso ritorno. Domenico Berardi e il Sassuolo sono di nuovo in Serie A e il numero 10 neroverde è già andato in gol. Gli obiettivi sono chiari: tornare al livello di prima, conquistare la salvezza e riconquistare la Nazionale. Di questo, e molto altro, ha parlato nella sua intervista esclusiva a Sky Sport Insider