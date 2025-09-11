Berardi: "Il 'vero' Berardi sta tornando, voglio salvare il Sassuolo e tornare in Azzurro"
L'infortunio al tendine d'Achile, la retrocessione in Serie B e... l'atteso ritorno. Domenico Berardi e il Sassuolo sono di nuovo in Serie A e il numero 10 neroverde è già andato in gol. Gli obiettivi sono chiari: tornare al livello di prima, conquistare la salvezza e riconquistare la Nazionale. Di questo, e molto altro, ha parlato nella sua intervista esclusiva a Sky Sport Insider
