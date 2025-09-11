Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Derby d'Italia, le probabili formazioni di Juventus-Inter

Serie A

Tudor pensa a Koopmeiners al posto di Conceiçao non al meglio: l'olandese affiancherebbe Yildiz alle spalle di David, panchina iniziale per Openda e Vlahovic. Ancora squalificato Cambiaso: pronto McKennie a sinistra, preferito a Kostic. Chivu potrebbe schierare subito titolare Akanji in difesa, davanti Lautaro vuole esserci con Thuram nonostante sia appena rientrato dagli impegni con la Nazionale. Ballottaggio a centrocampo tra Mkhitaryan e Sucic. Match in programma sabato 13 settembre alle 18

Probabili formazioni
Juventus
Michele Di Gregorio
Michele Di Gregorio
portiere
Juventus
Federico Gatti
Federico Gatti
difensore di destra
pubblicità
Juventus
Bremer
Bremer
difensore centrale
Juventus
Lloyd Kelly
Lloyd Kelly
difensore di sinistra
pubblicità
Juventus
Pierre Kalulu
Pierre Kalulu
esterno destro
Juventus
Manuel Locatelli
Manuel Locatelli
centrocampista centrale
Juventus
Khéphren Thuram
Khéphren Thuram
centrocampista centrale
Juventus
Weston McKennie
Weston McKennie
esterno sinistro
pubblicità
Juventus
Teun Koopmeiners
Teun Koopmeiners
trequartista
Juventus
Kenan Yildiz
Kenan Yildiz
trequartista
pubblicità
Juventus
Jonathan David
Jonathan David

La probabile formazione

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor

  • Koopmeiners pronto a sostituire Conceiçao non al meglio: accanto a lui Yildiz alle spalle di David.
  • Ancora panchina iniziale per Vlahovic, lui come Openda.
  • Cambiaso è ancora out per squalifica: McKennie è favorito su Kostic per sostituirlo a sinistra
Inter
Yann Sommer
Yann Sommer
portiere
Inter
Manuel Akanji
Manuel Akanji
difensore di destra
pubblicità
Inter
Francesco Acerbi
Francesco Acerbi
difensore centrale
Inter
Alessandro Bastoni
Alessandro Bastoni
difensore di sinistra
pubblicità
Inter
Denzel Dumfries
Denzel Dumfries
esterno destro
Inter
Nicolò Barella
Nicolò Barella
mezzala destra
Inter
Hakan Çalhanoglu
Hakan Çalhanoglu
centrocampista centrale
Inter
Henrikh Mkhitaryan
Henrikh Mkhitaryan
mezzala sinistra
pubblicità
Inter
Federico Dimarco
Federico Dimarco
esterno sinistro
Inter
Lautaro Martínez
Lautaro Martínez
attaccante
pubblicità
Inter
Marcus Thuram
Marcus Thuram
attaccante

La probabile formazione

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu

  • Lavoro di scarico al rientro dal Sudamerica per Lautaro Martinez, che vuole esserci dall'inizio in coppia con Thuram.
  • A centrocampo possibile ritorno da titolare per Mkhitaryan, ma resta aperto il ballottaggio con Sucic.
  • Chance di giocare dal 1' anche per Akanji in difesa

Serie A: Altre Notizie

Modric, torta a sorpresa per il 40esimo compleanno

VIDEO

Il Milan ha deciso di festeggiare il 40esimo compleanno di Luka Modric con una piccola festa dopo...

Roma, un campo a Trigoria intitolato a Losi

L'OMAGGIO

Nel giorno del novantesimo anniversario dalla nascita di Giacomo Losi, la Roma celebra uno dei...

Milan-Como in Australia, Uefa rinvia le decisioni

Serie A

Il Comitato Esecutivo della Uefa ha deciso di rinviare la decisione sulle proposte della FIGC e...

Juve, è l'Openda-y: "Sono un numero 9"

la presentazione

Il belga si è presentato in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: "Non vedo...

La presentazione della 3^ giornata di Serie A

guida tv

La Serie A torna in campo per la 3^ giornata di campionato da sabato 13 a lunedì 15 settembre....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE