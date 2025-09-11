Tudor pensa a Koopmeiners al posto di Conceiçao non al meglio: l'olandese affiancherebbe Yildiz alle spalle di David, panchina iniziale per Openda e Vlahovic. Ancora squalificato Cambiaso: pronto McKennie a sinistra, preferito a Kostic. Chivu potrebbe schierare subito titolare Akanji in difesa, davanti Lautaro vuole esserci con Thuram nonostante sia appena rientrato dagli impegni con la Nazionale. Ballottaggio a centrocampo tra Mkhitaryan e Sucic. Match in programma sabato 13 settembre alle 18