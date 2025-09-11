Tudor pensa a Koopmeiners al posto di Conceiçao non al meglio: l'olandese affiancherebbe Yildiz alle spalle di David, panchina iniziale per Openda e Vlahovic. Ancora squalificato Cambiaso: pronto McKennie a sinistra, preferito a Kostic. Chivu potrebbe schierare subito titolare Akanji in difesa, davanti Lautaro vuole esserci con Thuram nonostante sia appena rientrato dagli impegni con la Nazionale. Ballottaggio a centrocampo tra Mkhitaryan e Sucic. Match in programma sabato 13 settembre alle 18
La probabile formazione
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor
- Koopmeiners pronto a sostituire Conceiçao non al meglio: accanto a lui Yildiz alle spalle di David.
- Ancora panchina iniziale per Vlahovic, lui come Openda.
- Cambiaso è ancora out per squalifica: McKennie è favorito su Kostic per sostituirlo a sinistra
La probabile formazione
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu
- Lavoro di scarico al rientro dal Sudamerica per Lautaro Martinez, che vuole esserci dall'inizio in coppia con Thuram.
- A centrocampo possibile ritorno da titolare per Mkhitaryan, ma resta aperto il ballottaggio con Sucic.
- Chance di giocare dal 1' anche per Akanji in difesa