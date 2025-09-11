Esplora tutte le offerte Sky
La Roma omaggia Giacomo Losi: intitolato un campo a Trigoria

ROMA
credits: AS Roma

Nel giorno del novantesimo anniversario dalla nascita di Giacomo Losi, la Roma celebra uno dei capitani più amati della propria storia, inserito nella Hall of Fame giallorossa dal 2012: a 'Core de Roma', 455 partite giocate di cui 299 con la fascia da capitano, il club ha voluto intitolare un campo nel centro sportivo di Trigoria. Tra i presenti all'inaugurazione, oltre a Ranieri e Massara, anche  De Rossi, Conti e tanti altri ex giallorossi

Al Centro Sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria, la Roma ha intitolato un campo a Giacomo Losi, inaugurando una targa dedicata alla leggenda giallorossa, simbolo di amore e fedeltà verso la maglia. Con 455 presenze con la Roma, di cui 299 da capitano, Losi ha sollevato la Coppa delle Fiere nel 1961 e due Coppe Italia, nel 1964 e nel 1969.

inaugurazione campo trigoria giacomo losi
AS Roma

Anche De Rossi a Trigoria per il tributo a Losi

L'inaugurazione, nel giorno del novantesimo anniversario, si è tenuta oggi, 11 settembre. All’evento hanno preso parte i familiari e figure importanti del mondo giallorosso come Claudio Ranieri, Bruno Conti e Ricky Massara, oltre a volti noti del club tra cui Giancarlo De Sisti, Daniele De Rossi, Giuseppe Tamborini, Sebino Nela e Paolo Alberto Faccini. L’inaugurazione del campo è stata affidata ai nipoti di Losi, protagonisti di un simbolico match insieme ai ragazzi del settore giovanile.

Roma, un campo a Trigoria intitolato a Losi

ROMA

Nel giorno del novantesimo anniversario dalla nascita di Giacomo Losi, la Roma celebra uno dei...

