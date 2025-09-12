Bove: "Firenze, sei stata due volte rinascita"

"Cara Fiorentina, ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai. Ci abbiamo provato in tutti i modi…Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!" E' con un lungo messaggio sui propri social che Edoardo Bove ha salutato la Fiorentina, Firenze e i tifosi viola dopo aver incontrato, nella giornata di ieri - giovedì 11 settembre -, la squadra al Viola Park. "Cari fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore - ha continuato Bove. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!". Poi, anche una menzione alla città: "Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze sei stata due volte Rinascita. Edoardo", ha concluso il calciatore. Oggi, invece, una giornata lontano dal mondo del calcio, arrivato nel paddock di Misano per seguire da vicino i sui amici, e piloti del team VR46 e Sic58, Fabio Di Giannanntoio e Luca Lunetta.