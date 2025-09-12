Juve-Inter, la conferenza di Tudor LIVE

Ha tre attaccanti centrali: in prospettiva potrebbe giocare con i due attaccanti?

"Sono tre giocatori forti e sono contento di averli. Dietro c'è un lavoro da fare, io devo saper sfruttare al massimo la rosa e vuol dire a volte giocare in modo diverso. Ci vuole tempo. Per ora ha funzionato bene con un attaccante e due trequartisti ma cercheremo anche altre soluzioni. Openda ha bisogno di spazio, David può giocare anche dietro come seconda punta, Vlahovic può fare entrambe le cose"