Juve-Inter, la conferenza di Tudor LIVE

Juventus-Inter, la conferenza di Tudor LIVE
Giornata di conferenza stampa in casa Juventus in vista del derby d'Italia contro l'Inter. L'allenatore bianconero parla ai giornalisti a partire dalle 15: le sue parole in diretta
VERSO JUVE-INTER: LA SITUAZIONE DOPO LA SOSTA DELLE NAZIONALI
Vi manca Cambiaso, toccherà a Kostic?
"Possono giocare in 4 a sinistra: Joao Mario, Kostic, McKennie e Cabral che sta tornando"
Che risposte si aspetta domani?
"E' una partita come le altre. Vale perché è contro l'Inter ma mi aspetto di vedere le cose su cui ci alleniamo. Una squadra seria che fa bene entrambe le fasi, che ha coraggio di andare a pressare alti e stare bassi se c'è bisogno. Le sensazioni sono belle"
Come sta Vlahovic?
"Se vede i numeri direi che non è mai stato così in vita sua. Meglio di così non può stare"
Vi manca ancora qualcosa? C'è un gap con l'Inter a livello societario?
"Non è una domanda per me. Ho la mia idea a livello di rosa ma non faccio paragoni. Li rispettiamo ma vogliamo continuare sulla nostra strada"
Quanto ci vuole per rivedere Koopmeiners al suo livello?
"Non capisco la fissazione su questo ragazzo. Sempre tante domande su di lui. E' un ragazzo che ci tiene, ha qualità, farà bene"
Come valuta il mercato?
"Sono contento, lo ero anche prima. Sono arrivati due ragazzi, Zhegrova entrerà piano piano nella rosa perché deve riprendersi del tutto, Openda invece sta già bene"
Ha tre attaccanti centrali: in prospettiva potrebbe giocare con i due attaccanti?
"Sono tre giocatori forti e sono contento di averli. Dietro c'è un lavoro da fare, io devo saper sfruttare al massimo la rosa e vuol dire a volte giocare in modo diverso. Ci vuole tempo. Per ora ha funzionato bene con un attaccante e due trequartisti ma cercheremo anche altre soluzioni. Openda ha bisogno di spazio, David può giocare anche dietro come seconda punta, Vlahovic può fare entrambe le cose"
Sarà un esame di maturità?
"No, nessun esame, stiamo facendo un percorso. E' importante perché contro l'Inter ma è bello misurarsi con una squadra che negli ultimi 4-5 anni ha la rosa più forte di tutte. Giocatori di esperienza che da tanto giocano insieme"
Ha visto motivazione negli occhi dei suoi giocatori?
"La motivazione riguarda tutti, chiaro che sale contro avversari più importanti e per l'allenatore è più facile tenere alta la tensione. Tenerla alta contro tutti gli avversari nell'arco del campionato fa la differenza"
Come è stato l'avvicinamento?
"Sempre particolare quando ci sono le nazionali di mezzo. Io sono positivo, in queste due settimane mi è mancato il calcio giocato"
Le parole di Comolli
Nella conferenza stampa di presentazione, il direttore generale della Juventus Damien Comolli ha spiegato i motivi alla base degli acquisti del belga e del kosovaro: "Ho ammirato l’estro di Zhegrova quando ero presidente del Tolosa, cercavamo questo tipo di creatività. Di Openda abbiamo notato la capacità di rifinire e la sua velocità unica: in più può giocare in diverse posizioni consentendoci di essere pericolosi in diverse zone del campo"
Le ultime sull'Inter
Dopo gli impegni con l’Argentina, Lautaro è rientrato ad Appiano e ha svolto una seduta di scarico personalizzata: si aggregherà al gruppo oggi alla vigilia di Juve-Inter. In difesa, Chivu potrebbe affidarsi ad Akanji, arrivato l'ultimo giorno della sessione estiva di mercato, al fianco di Acerbi e Bastoni. Lo svizzero sarebbe la novità principale dopo la sconfitta interna con l’Udinese di prima della sosta. Dubbi, invece, sul centrocampo, per capire chi rimarrà fuori con Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan che sembrano in vantaggio su Sucic per una maglia da titolare
Le ultime sulla Juve
Anche nella giornata di ieri, giovedì 11 settembre, Francisco Conceicao ha svolto lavoro personalizzato. Il portoghese della Juventus è alle prese con un "fastidio muscolare" e la sua presenza per la sfida contro l'Inter (in programma sabato 13 alle 18) è al momento a rischio
