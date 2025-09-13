Dove vedere Cagliari-Parma

La partita Cagliari-Parma, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 13 settembre alle ore 15 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Parma

Il Cagliari è rimasto imbattuto nelle ultime sette gare di Serie A contro il Parma (5V, 2N), vincendo tutte le tre più recenti; l'ultima volta che i rossoblù hanno registrato più successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione è stata contro il Brescia, cinque tra il 1992 e il 2004. Il Parma ha segnato 12 gol nelle ultime otto gare contro il Cagliari nel massimo campionato, con una media di 1.5 centri a incontro - tuttavia, i gialloblù hanno vinto solo una di queste sfide, a fronte di due pareggi e cinque sconfitte. Il Cagliari è rimasto imbattuto in ben 13 delle ultime 14 gare casalinghe contro il Parma in Serie A (8V, 5N) – l’unico successo gialloblù nel parziale è arrivato l’8 maggio 2013, 1-0 con un gol di Aleandro Rosi. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate dopo la sosta per le Nazionali (4N, 4P), ultimo successo risale al 20 ottobre 2019 contro il Genoa (5-1). Il Cagliari non ha vinto nelle prime due gare giocate in questo campionato (1N, 1P) e più in generale non ha trovato il successo nelle prime tre partite stagionali in nessuna delle precedenti quattro partecipazioni in Serie A: l’ultima vittoria dei rossoblù in incontri di questo tipo risale al 15 settembre 2019, proprio contro il Parma (3-1). Il Parma ha vinto solo una delle ultime 14 trasferte di Serie A (5N, 8P): 3-2 lo scorso 25 maggio nell’ultima gara dello scorso campionato, contro l’Atalanta. Il Cagliari ha incassato entrambe le sue due reti in questo campionato nell'ultima mezzora di gioco, lo stesso lasso di tempo in cui il Parma ha trovato il suo unico gol nel torneo, firmato da Cutrone contro l'Atalanta.