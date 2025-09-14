Dove vedere Atalanta-Lecce

La partita Atalanta-Lecce, valida per la 3^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 14 settembre alle ore 15.00 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere i canali DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere i canali DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Atalanta e Lecce

L’Atalanta è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 12 gare di Serie A contro il Lecce (6V, 4N), con i due successi giallorossi nel parziale arrivati entrambi nella stagione 2022/23. Il Lecce ha segnato 34 gol in 30 gare di Serie A contro l’Atalanta – solo contro la Lazio (40) ha realizzato più reti nella competizione. L’Atalanta ha vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe contro il Lecce nel massimo campionato (4N, 1P), 3-1 il 6 ottobre 2019 e 1-0 il 30 dicembre 2023. Il Lecce non è ancora riuscito a trovare la rete in questo avvio di campionato (un pareggio senza reti e una sconfitta per 2-0); solo una volta nella sua storia non ha segnato neanche un gol nelle prime tre gare giocate in una stagione di Serie A, nel 1993/94. L’Atalanta ha pareggiato ciascuna delle prime due gare di questo campionato (1-1 sia contro il Pisa che contro il Parma) e solo nel 1977/78 ha trovato tre pareggi nelle prime tre uscite stagionali in Serie A. Le partite del Lecce sono quelle che hanno visto meno tiri in questa Serie A, 33; 14 a favore dei giallorossi (meno di ogni altra squadra) e 19 contro. L’Atalanta è la squadra che in questo campionato ha registrato più attacchi diretti: sette; il Lecce, dal canto suo, ne conta appena uno, più solo di Lazio e Napoli (0 entrambe). Il Lecce è rimasto imbattuto in tutte le ultime quattro trasferte di Serie A (1V, 3N) e l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitte esterne nel torneo risale a marzo 2004 (sei, con Delio Rossi in panchina).