Il venticinquesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Juventus, Torino-Bologna e Cagliari-Lecce. La giornata di Serie A si apre venerdì 13 febbraio alle 20.45 con Pisa-Milan. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Como-Fiorentina e si prosegue alle 18.00 con Lazio-Atalanta. La sera, alle 20.45, è il momento del big match Inter-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Udinese-Sassuolo e prosegue alle 15.00 con Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Alle 18.00 è il momento di Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Roma. La giornata si conclude lunedì 16 febbraio, alle 20.45 con Cagliari-Lecce su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.