Serie A, la presentazione della 25^ giornata: orari, arbitri e squalificatiguida tv
La 25^ giornata di campionato si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio. La grande sfida Inter-Juventus andrà in scena sabato sera, alle 20.45, su Sky - canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 - e in streaming su NOW. Le partite, dove vederle, gli arbitri e i giocatori squalificati
Il venticinquesimo turno di Serie A della stagione si gioca da venerdì 13 a lunedì 16 febbraio. Le 3 partite in diretta su Sky e in streaming su NOW saranno: Inter-Juventus, Torino-Bologna e Cagliari-Lecce. La giornata di Serie A si apre venerdì 13 febbraio alle 20.45 con Pisa-Milan. Tre gli appuntamenti del sabato. Si inizia alle 15.00 con Como-Fiorentina e si prosegue alle 18.00 con Lazio-Atalanta. La sera, alle 20.45, è il momento del big match Inter-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. La domenica di campionato si apre alle 12.30 con Udinese-Sassuolo e prosegue alle 15.00 con Cremonese-Genoa e Parma-Verona. Alle 18.00 è il momento di Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre alle 20.45 scenderanno in campo Napoli e Roma. La giornata si conclude lunedì 16 febbraio, alle 20.45 con Cagliari-Lecce su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW.
Le 10 partite di ogni turno di Serie A sono visibili anche in tutti i locali con abbonamento Sky, scopri il più vicino su trovabar.sky.it.
Serie A, la programmazione della 25^ giornata
Venerdì 13 febbraio
- ore 20.45: Pisa-Milan su DAZN 1 – [Fabbri]
Sabato 14 febbraio
- ore 15.00: Como-Fiorentina su DAZN 1 – [Marchetti]
- ore 18.00: Lazio-Atalanta su DAZN 1 - [Sacchi J.L.]
- ore 20.45: Inter-Juventus su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [La Penna]
Domenica 15 febbraio
- ore 12.30: Udinese-Sassuolo su DAZN 1 - [Ferrieri Caputi]
- ore 15.00: Cremonese-Genoa su DAZN 1 – [Sozza]
- ore 15.00: Parma-Verona su DAZN 2 – [Pairetto]
- ore 18.00: Torino-Bologna su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Fourneau]
- ore 20.45: Napoli-Roma su DAZN 1 – [Colombo]
Lunedì 16 febbraio
- ore 20.45: Cagliari-Lecce su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW – [Feliciani]
Squalificati Serie A, i giocatori che saltano la 25^ giornata
Sono sette i giocatori squalificati per la 25^ giornata di campionato in seguito alle decisioni del Giudice Sportivo di Serie A.
- Pobega (Bologna)
- Romagnoli (Lazio)
- Banda (Lecce)
- Juan Jesus (Napoli)
- Troilo (Parma)
- Marin (Pisa)
- Matic (Sassuolo) – 2 giornate