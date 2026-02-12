La Penna per Inter-Juventus, a Colombo Napoli-Roma

Offerte Sky
Arbitri Serie A, le designazioni della 25^ giornata: La Penna per Inter-Juventus

Serie A

Designati gli arbitri della 25^ma giornata di serie A. La sfida fra Inter e Juventus, sabato sera alle 20.45 su Sky, sarà diretta da La Penna mentre Colombo dirigerà Napoli-Roma. Il turno si aprirà domani con Pisa-Milan, affidata a Fabbri. Torna a dirigere in serie A anche Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Udinese-Sassuolo. Ecco tutti gli arbitri e i Var

PISA–MILAN    Venerdì 13 febbraio.20.45

FABBRI

IMPERIALE – PASSERI

IV:      PICCININI

VAR:     AURELIANO

AVAR:       SERRA

 

COMO–FIORENTINA    Sabato 14 febbraio ore 15

MARCHETTI

BACCINI – POLITI

IV:      DI MARCO

VAR:     MARESCA

AVAR:       GIUA

 

LAZIO–ATALANTA    ore. 18

SACCHI 

PERROTTI – LAUDATO

IV:       DI BELLO

VAR:      DI PAOLO

AVAR:        GARIGLIO

 

INTER–JUVENTUS    ore 20.45

LA PENNA

MELI – ALASSIO

IV:     DOVERI

VAR:     CHIFFI

AVAR:     ABISSO

 

UDINESE–SASSUOLO    Domenica 15 febbraio ore 12.30

FERRIERI CAPUTI

PRETI – TRINCHIERI  

IV:      MANGANIELLO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     CHIFFI

 

CREMONESE–GENOA    ore 15

SOZZA 

VECCHI – MASTRODONATO

IV:     RAPUANO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      GARIGLIO

 

PARMA–H. VERONA    ore 15

PAIRETTO

BAHRI – EL FILALI

IV:       MARINELLI

VAR:     PATERNA

AVAR:     MARESCA

 

TORINO–BOLOGNA    ore 18

FOURNEAU

COLAROSSI – YOSHIKAWA

IV:     MUCERA

VAR:      NASCA

AVAR:       MARIANI

 

NAPOLI–ROMA   ore 20.45

COLOMBO

ZINGARELLI – BERCIGLI

IV:       MARCENARO

VAR:      ABISSO

AVAR:      AURELIANO

 

CAGLIARI–LECCE    Lunedì 16 febbraio ore 20.45

FELICIANI

LO CICERO – MOKHTAR

IV:     BONACINA

VAR:     CAMPLONE

AVAR:      GUIDA

