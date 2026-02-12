La Penna per Inter-Juventus, a Colombo Napoli-Roma

Designati gli arbitri della 25^ma giornata di serie A. La sfida fra Inter e Juventus, sabato sera alle 20.45 su Sky, sarà diretta da La Penna mentre Colombo dirigerà Napoli-Roma. Il turno si aprirà domani con Pisa-Milan, affidata a Fabbri. Torna a dirigere in serie A anche Maria Sole Ferrieri Caputi, designata per Udinese-Sassuolo. Ecco tutti gli arbitri e i Var
PISA–MILAN Venerdì 13 febbraio.20.45
FABBRI
IMPERIALE – PASSERI
IV: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
COMO–FIORENTINA Sabato 14 febbraio ore 15
MARCHETTI
BACCINI – POLITI
IV: DI MARCO
VAR: MARESCA
AVAR: GIUA
LAZIO–ATALANTA ore. 18
SACCHI
PERROTTI – LAUDATO
IV: DI BELLO
VAR: DI PAOLO
AVAR: GARIGLIO
INTER–JUVENTUS ore 20.45
LA PENNA
MELI – ALASSIO
IV: DOVERI
VAR: CHIFFI
AVAR: ABISSO
UDINESE–SASSUOLO Domenica 15 febbraio ore 12.30
FERRIERI CAPUTI
PRETI – TRINCHIERI
IV: MANGANIELLO
VAR: MAGGIONI
AVAR: CHIFFI
CREMONESE–GENOA ore 15
SOZZA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: RAPUANO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: GARIGLIO
PARMA–H. VERONA ore 15
PAIRETTO
BAHRI – EL FILALI
IV: MARINELLI
VAR: PATERNA
AVAR: MARESCA
TORINO–BOLOGNA ore 18
FOURNEAU
COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV: MUCERA
VAR: NASCA
AVAR: MARIANI
NAPOLI–ROMA ore 20.45
COLOMBO
ZINGARELLI – BERCIGLI
IV: MARCENARO
VAR: ABISSO
AVAR: AURELIANO
CAGLIARI–LECCE Lunedì 16 febbraio ore 20.45
FELICIANI
LO CICERO – MOKHTAR
IV: BONACINA
VAR: CAMPLONE
AVAR: GUIDA