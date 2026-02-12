"Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo", è il messaggio di Pedro è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia destra durante la partita di Coppa Italia contro il Bologna, destando preoccupazione. Lo spagnolo, infatti, era stato trasportato subito in ospedale per accertamenti e l'allenatore Maurizio Sarri aveva poi tranquillizato in conferenza stampa: "Pare siano escluse fratture dai primi esami".