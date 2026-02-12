Lazio, Pedro rassicura dopo l'infortunio: "Fortunatamente non sembra grave"lazio
Pedro rassicura i tifosi della Lazio dopo l’infortunio nella partita di Coppa Italia, vinta ai rigori contro il Bologna: "Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo", ha detto il calciatore spagnolo in un messaggio sui social: "Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio"
"Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo", è il messaggio di Pedro è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia destra durante la partita di Coppa Italia contro il Bologna, destando preoccupazione. Lo spagnolo, infatti, era stato trasportato subito in ospedale per accertamenti e l'allenatore Maurizio Sarri aveva poi tranquillizato in conferenza stampa: "Pare siano escluse fratture dai primi esami".
"Spero di tornare presto in campo"
"Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio", il primo pensiero di Pedro nel post pubblicato su Instagram. "Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!!", ha concluso lo spagnolo per celebarare la vittoria ai rigori della Lazio.