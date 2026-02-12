Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Lazio, Pedro rassicura dopo l'infortunio: "Fortunatamente non sembra grave"

lazio
©Getty

Pedro rassicura i tifosi della Lazio dopo l’infortunio nella partita di Coppa Italia, vinta ai rigori contro il Bologna: "Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo", ha detto il calciatore spagnolo in un messaggio sui social: "Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio"

GLI INDISPONIBILI PER LA 25^ GIORNATA DI SERIE A

"Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo", è il messaggio di Pedro è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio alla caviglia destra durante la partita di Coppa Italia contro il Bologna, destando preoccupazione. Lo spagnolo, infatti, era stato trasportato subito in ospedale per accertamenti e l'allenatore Maurizio Sarri aveva poi tranquillizato in conferenza stampa: "Pare siano escluse fratture dai primi esami".

"Spero di tornare presto in campo"

"Grazie ai tifosi del Bologna per il gesto di grande sportività nel momento del mio infortunio", il primo pensiero di Pedro nel post pubblicato su Instagram. "Fortunatamente non sembra grave e spero di tornare presto in campo. Grandissimi i miei compagni per la qualificazione e per questa semifinale meritata! Orgoglioso di tutti!! Forza Lazio!!", ha concluso lo spagnolo per celebarare la vittoria ai rigori della Lazio.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Serie A: Altre Notizie

La Penna per Inter-Juventus, a Colombo Napoli-Roma

Serie A

Designati gli arbitri della 25^ma giornata di serie A. La sfida fra Inter e Juventus, sabato sera...

Allegri: "Pulisic ci sarà, ma ha 15-20 minuti"

Serie A

L'allenatore rossonero alla vigilia di campionato recupera Pulisic e fa il punto sulla situazione...

Pedro si fa male alla caviglia: esami in ospedale

lazio

Lazio in ansia per Pedro, uscito in barella nel finale di primo tempo del quarto di finale di...

Atalanta, lesione al menisco per De Ketelaere

Serie A

Durante il riscaldamento della partita contro la Cremonese Charles De Ketelaere si è procurato...

Lazio, presentato progetto per lo Stadio Flaminio

LAZIO

Come annunciato dal Comune di Roma, la Lazio ha presentato la documentazione necessaria per la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE