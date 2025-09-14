L’Inter fa e disfa tutto da sola

Una partita priva di riferimenti, di solidità e di convinzione. Il Derby d’Italia toglie certezze, invece di darne. A sorridere è la Juve, mentre l'Inter resta ferma a una sola vittoria nelle prime tre giornate di campionato. La squadra di Chivu gioca una buona gara ma si perde nel finale e deve ancora “cancellare qualche strascico del passato”, come ammesso dallo stesso allenatore. Cosa intendeva? Chivu vuole un'Inter meno bella e più concreta