Dove vedere Pisa-Udinese

I numeri di Pisa e Udinese

Il Pisa non è ancora riuscito a imporsi contro l'Udinese in Serie A, con un bilancio di cinque pareggi e una sconfitta in sei incontri. I toscani hanno superato questo numero di pareggi solo contro un'altra squadra nel massimo campionato: la Fiorentina, con cui hanno diviso la posta in palio in sei occasioni su 14 (cinque segni X anche contro Torino e Napoli). Pisa e Udinese si sono spartiti i punti in tutti e tre gli incontri di Serie A giocati in casa dei toscani: Varese-Fiorentina (sette pareggi), Catanzaro-Avellino e Perugia-Brescia (cinque pareggi entrambe) sono le uniche partite a contare un numero maggiore di match con esito sempre in parità. Il Pisa ha ottenuto un punto nelle prime due partite di questo campionato: pareggio per 1-1 contro l'Atalanta e sconfitta per 0-1 contro la Roma; solo in due occasioni, nelle precedenti sette stagioni complessive in Serie A, i toscani sono riusciti a vincere almeno una delle prime tre gare, con due successi nel 1990/91 e uno nel 1982/83. Lo Stadio Arena Garibaldi Romeo Anconetani è stato teatro di un'unica rete del Pisa nelle ultime otto partite di Serie A: risale al 12 maggio 1991, quando i nerazzurri sconfissero il Bari per 1-0 grazie al gol di David Fiorentini al 76° minuto di gioco. L'Udinese, con quattro punti in classifica, potrebbe registrare la sua ottava stagione senza sconfitte nelle prime tre partite di Serie A, e potrebbe centrare questo risultato per due campionati di fila per la prima volta, dopo aver chiuso le prime tre giornate del 2024/25 con due vittorie e un pareggio. L'Udinese ha vinto nella sua prima trasferta in campionato (2-1 in rimonta contro l'Inter) e potrebbe ottenere due successi nelle prime due trasferte stagionali di Serie A per la seconda volta nella sua storia, dopo il 1996/97, quando aveva sconfitto Lazio e Cagliari con Alberto Zaccheroni allenatore.